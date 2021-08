Lluvia de críticas contra Terelu Campos por saltarse las medidas contra el coronavirus: "Vaya ejemplo"

Terelu Campos se encuentra en su casa de Málaga para disfrutar de las vacaciones de verano junto a su hija Alejandra Rubio. Es por esto por lo que se encuentra ausente de los espacios de Telecinco durante estas semanas, aunque conecta en directo cuando su intervención es necesaria, como pasó el pasado fin de semana en 'Viva la vida'.

Sus constantes participaciones en Telecinco se deben a que, actualmente, Terelu se encuentra en boca de los colaboradores de 'Sálvame' por su batalla abierta con Lydia Lozano. Esto se debe a que Lozano ha vuelto a poner sobre la mesa una polémica que a las hermanas les costó mucho cerrar. La colaboradora recordó las palabras que Antonio David pronunció sobre la existencia de un hermano secreto de las colaboradoras fruto de la relación de su difunto padre con una mujer desconocida. Un tema que lograron cerrar tras amenazar con tomar acciones legales.

Asimismo, el pasado domingo, la colaboradora protagonizó otra polémica que revolucionó las redes sociales por un llamativo detalle que las cámaras captaron en su casa y del que los espectadores no tardaron en percatarse. La audiencia no pudo evitar señalar lo sucio que estaba el sofá en el que estaba sentada la colaboradora mientras hablaba con sus compañeros: "¿Y limpiar el sofá para cuándo? Ríete de los piojos, a saber de qué serán los manchurrones" o "Terelu muy pija ella, pero es una hortera y el sofá con manchas", eran algunos de los comentarios que acapararon las redes.

Esta semana, Terelu ha vuelto a revolucionar a sus seguidores y ha tenido que hacer frente a fuertes críticas en Instagram por saltarse las medidas contra el coronavirus. Ha sido la propia hija de María Teresa Campos quien ha compartido un vídeo en su cuenta oficial de la red social en la que se le puede ver divirtiéndose en un local de Málaga. En las imágenes se puede ver a la madre de Alejandra Rubio cantando 'No puedo vivir sin ti' al lado de un músico.









"Bravo por la imprudencia"

Lo más llamativo de este momento es que, mientras canta entre risas, la colaboradora se encuentra sin mascarilla, a pesar de ser un local cerrado, y sin respetar la distancia de seguridad. "¡Qué más se puede pedir! Uff, que necesidad de disfrutar de la vida", escribía Terelu en la publicación de su cuenta oficial de Instagram, dejando claro lo mucho que estaba disfrutando de las vacaciones.

No obstante, el vídeo no tardó en llenarse de comentarios señalando la impudencia de la comunicadora al saltarse las medidas contra el coronavirus por no tomar ninguna prevención al cantar en un local cerrado. "¿Dónde está la mascarilla Terelu? Vaya ejemplo", "Una buena multa no te vendría mal" o "Luego hablamos de los demás", se quejaban algunos usuarios de la red social.

Asimismo, otros hicieron hincapié en que la colaboradora había abandonado Madrid para no seguir las medidas en Andalucía: "¿En Málaga no hay COVID? pues no me había enterado, gracias Terelu", "Qué poca vergüenza de verdad" o "Bravo por la imprudencia". Por el momento, la hija de María Teresa Campos no se ha pronunciado al respecto.