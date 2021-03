Carmen Lomana no se muerde la lengua sobre Victoria Abril y deja muda a Susanna Griso

Carmen Lomana también le ha dedicado unas palabras a Victoria Abril y su término 'coronacirco'. Este lunes, la colaboradora de 'Fin de Semana' en COPE acudía a televisión para valorar las declaraciones de la actriz sobre la pandemia. La ganadora del premio Feroz indicó que no se pondría la vacuna "ni loca", poniendo además en cuestión la eficacia de la misma. "No se puede parar este virus ni ninguna de sus variaciones porque es mutante". Lomana, de un modo muy contundente, indicaba a Susanna Griso en 'Espejo Público' que "habrá que pedirle a Victoria Abril que tenga un poco de sensatez y no diga mentiras".

Además, añadía que "decir que desde que están vacunando muere más gente es una barbaridad". Por eso, Lomana se ha mostrado contrariada por esa crítica directa a las vacunas. "A mí me parece que ha patinado un poco, va de listina y ha dicho unas barbaridades...A estas alturas que Victoria diga semejante disparate como he dicho acerca de las vacunas es un mal ejemplo que diga esto una persona que tiene tanta repercusión. Estoy a favor de que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo".

La colaboradora de 'Espejo Público' intervenía así en el debate para manifestar su opinión sobre los términos empleados por Victoria Abril. Unas palabras que no han pasado inadvertidas para la opinión pública y que seguirán dando de qué hablar en redes sociales.

"Estoy a favor de que cada uno haga lo que quiera con su vida y su cuerpo, pero que no nos mande estos panfletos diciendo que con la vacuna nos están inoculando o nada o veneno", cerraba Lomana.

Simón, sobre la crítica de Victoria Abril a las vacunas y las medidas sanitarias: "No quiero juzgarlo pero no ayuda"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que no quiere juzgar a la actriz Victoria Abril por sus palabras contra las vacunas y las medidas antiCovid pero ha asegurado que "ayudar no ayuda".

"No quiero juzgarlo pero ayudar no ayuda", ha manifestado este lunes el director del CCAES en rueda de prensa, al ser preguntado si las declaraciones de Victoria Abril perjudican en la lucha contra la pandemia.

Aunque ha apuntado que "no iría mucho más allá" en este tema, Simón ha defendido que las personas con mucha visibilidad deben "ser prudentes con este tipo de declaraciones".