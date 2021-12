Lluvia de críticas a Jorge Fernández por el comentario que hace a 'Socialité': "Qué poca clase"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández,Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Gracias a ello, el concurso de Antena 3 se ha convertido en uno de los espacios más visto de su franja horaria. Tal y como ha comunicado Atresmedia, el concurso presentado por Jorge Fernández se ha coronado como líder con un 14,7% de share y un seguimiento de más de 1,1 millones de espectadores. Mientras que 'Socialité', su competencia directa, registró 1.110.000 espectadores y un 14.9% de share.

#Audiencias |



??@LaVozAntena3 reina en la noche con +1,6M de espectadores y lidera con un 15,6%



??@LaRuletaSuerte es líder con un 14,7% y un seguimiento de +1,1M de espectadores pic.twitter.com/EbxsPANL0k — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) December 12, 2021

La emisión de ayer de @socialitet5 registró 1.110.000 espectadores y el 14.9% de share.



3.090.000 personas vieron en algún momento el programa de @maria_patino en @telecincoes#Audiencias ?? ?? pic.twitter.com/FAxvFMGZFG — Barlovento Comunicación (@blvcom) December 12, 2021

A raíz de esto, el presentador de Antena 3 ha sorprendido en redes sociales por un mensaje en el que celebraba su liderazgo y mencionaba directamente a la competencia. El concurso de la ruleta arrasa cada día en la franja de sobremesa, sin embargo, los fines de semana lo tiene más difícil al enfrentarse directamente a 'Socialité'. Asimismo, es uno de los concursos míticos de la cadena al ser el único que permanece en la parrilla.









"Hay gente que no sabe ganar"

"Con programas repetidos del año pasado ya ganamos a 'Socialité'? Ah…", escribía el conductor del espacio de Antena 3 desde su cuenta oficial de Twitter, dirigiéndose directamente al programa presentado por María Patiño. Este gesto ha sosprendido mucho al público, dado que Fernández no suele hacer este tipo de comentario. No obstante, sí es habitual que el programa de Telecinco no se corte a la hora de resopnder.









"Disfrútalo que solo ha sido un día", reaccionaba el espacio de Mediaset desde la cuenta oficial de 'Socialité', haciendo referencia que los pasados fines de semana ellos se habían hecho con la victoria. Ninguno de los dos ha querido seguir con el hilo de comentario, sin embargo, los espectadores no han tardado en reaccionar. Gran parte del público se ha mostrado muy crítico con Jorge Fernández, dado que no creen que su comentario sea apropiado.









"Hay gente que no sabe ganar, y este es un claro ejemplo", "Qué poca clase", "Eres tan triste como la cadena en la que trabajas", "Hijo qué haces, me caes bien pero 'Socialité' os gana siempre", "Qué asco me das la verdad, eres un prepotente ¿Sabes que no eres nadie no?" o "Lo retratado que acabas de quedar. No sé como la gente puede verte con un programa rancio que huele a naftalina. Hay que saber ganar y perder", se quejaban.

Lo retratado que acabas de quedar. No sé como la gente puede verte con un programa rancio que huele a naftalina. Hay que saber ganar y perder. https://t.co/Jr1du2QME1 — Óscar???? (@oscba1) December 12, 2021

Q asco me das la vd, eres un prepotente, sbs q no eres nadie no?? https://t.co/pATAUU7e58 — LuxaPi???????????????? |MAIAN Y MARTA SANGO STANN| (@LuxaPi) December 12, 2021

Hijo que haces , me caes bien pero socialite os gana siempre https://t.co/E20WehpKyY — PALITO DEL 42,5% ♠??? (@smilexcarrasco) December 12, 2021

Eres tan triste como la cadena en la que trabajas ?? https://t.co/tPfV4M9rWP — bolly ??? (@b0llycao) December 12, 2021

hay gente que no sabe ganar, y este es un claro ejemplo https://t.co/3LjQ0av5eB — Pedro Piqueras fans club L'Estartit (NO SOC ELL)?? (@terratsofista) December 12, 2021