Lluvia de críticas contra Susanna Griso por lo que hace en pleno directo desde La Palma: "Es inmune"

Este martes, 'Espejo Público' ha vuelto a formar parte de la parrilla de Antena 3. Actualmente, Lorena García se encuentra al frente del programa de Antena 3 en sustitución deSusanna Griso, quien se encuentra en La Palma informando de cómo está evolucionando la erupción de Cumbre Vieja. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, la presentadora ha dado paso a Griso, mediante una conexión en directo, para informar del minuto a minuto del volcán.

"Ayer fue uno de los días de máxima actividad del volcán", comenzaba diciendo la periodista para, acto seguido, dar la palabra a Miguel Ángel Morcuende, director técnico del plan de emergencias volcánicas de Canarias. El experto ha señalado que, en este momento, "hay 5 bocas de las cuales 3 aportan lava, pese a que necesita ver el vuelo actualizado del dron para saber si ha habido alguna reconducción de las bocas". Asimismo, apunta que estas bocas lo que terminan haciendo es cerrarse y tienen un movimiento de apertura y cierre muy característico.





Por otro lado, Morcuende ha explicado que lo que más le preocupa es el derrame que se ha producido hacia el norte, ya que puede crear "una colada aledaña y destruir más terreno": "Si tenemos debajo edificaciones se las va a llevar por delante. Estamos siempre preocupados por los derrames que pueda haber".

La periodista ha entrevistado a muchos de los vecinos afectado por la erupción, además de acercarse a la lava para mostrar las imágenes de cerca. Sin embargo, estas imágenes han resultado ser muy criticadas por la audiencia, ya que muchos se han fijado en las medidas de prevención que toma la presentadora.









"¿Alguien lo entiende?"

Griso ha aparecido en varias ocasiones sin mascarilla a la hora de entrevistar a algunos de los afectados de la isla. Esto ha llamado mucho la atención de la audiencia, ya que, a pesar de las advertencias acerca del coronavirus y los daños que pueden causar los gases y cenizas del volcán, la presentadora se ha decantado por no utilizar ningún tipo de protección.

Las medidas para frenar el avance de la pandemia se están reduciendo poco a poco, con la intención de recuperar la normalidad lo antes posible. Sin embargo, es importante seguir teniendo varias cosas en cuenta como llevar la mascarilla si no es posible mantener la distancia de seguridad, lo que, a ojos del público, Griso ha incumplido.









"Poner la tv, ver #DerrumbeConoESP ver a Susanna Griso entrevistando sin mascarilla, sin distancia y sin nada de protección me alivia. Ha pasado a ser BEBELEJIA. Ahora conectarán con otros puntos con periodistas con mascarilla y gafas de protección", señalaba un usuario, señalando de negacionista a Griso y considerando un disparate con no lleve protección durante sus intervenciones en La Palma. "Susana Griso hace las pertinentes entrevistas sin mascarilla, pero cuando esta sola frente a la lava se la pone ¿Alguien lo entiende? ¿La lava contagia y las personas no?", decía otro, muy irónico, mientras que también se preguntaban si la presentadora "es inmune".

Poner la tv, ver #DerrumbeConoESp ver a Sussana Griso entrevistando sin mascarilla, sin distancia y sin nada de protección me alivia.

Ha pasado a ser BEBELEJIA.

Ahora conectarán con otros puntos con periodistas con mascarilla y gafas de protección.#LaPalma#CumbreVieja — J. M A R T I N E Z ???? (@Gmar791) October 26, 2021

La Griso és immune a tot, als gasos al polsim i a la covid ?? pic.twitter.com/ZMfJozrdCE — l'avi d'en Bruno ll*ll (@EnCarles1714) October 26, 2021

Susana Griso hace las pertinentes entrevistas sin mascarilla, pero cuando esta sola frente a la lava se la pone alguien lo entiende? La lava contagia y las personas no? pic.twitter.com/5bKzhmGaa9 — Poderosa?? (@martexmix) September 22, 2021