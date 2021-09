Lluvia de críticas a Broncano y Movistar+ tras el último cambio en La Resistencia: “No vamos a pagar”

El programa que produce El Terrat, 'La Resistencia', ha visto esta semana como una gran cantidad de los seguidores incondicionales que les encumbraban en las últimas temporadas se han vuelto ferozmente en su contra. Y es que el espacio de Movistar+ ha tomado una drástica decisión que altera drásticamente la forma en la que los espectadores disfrutaban hasta ahora de los contenidos y, especialmente, de las mediáticas entrevistas de David Broncano, el presentador, a los invitados.

Y es que, como muchos apuntas en las respuestas al vídeo de la polémica, estos cambios podrían deberse a la fuerte inversión que la productora de Buenafuente o la cadena habrían hechod e cara la nueva temporada del programa. De hecho, uno de los grandes cambios a los que se enfrenta el 'late night' de la cadena de pago es un cambio en el escenario, que dejará de tener lugar en el Teatro Arlequín para pasarse a un plató mucho más grande en una nueva localización, que está también junto a Gran Vía, a escasos 650 metros del anterior estudio.





El cambio en La Resistencia que ha dejado un polvorín



Pero más allá de la puesta en escena, lo que muchos nos e esperaban es que no volverían a disfrutar del programa como lo hacían antes. Una gran masa de seguidores de 'La Resistencia' eran fieles gracias a que la cuenta del programa subía los contenidos íntegros a la versión gratuita de Youtube, donde cualquiera podía acceder a ellos sin tener que pasar por suscribirse a a #0 o a Movistar+, donde se emiten los episodios completos. Ahora, y como muchos han podido descubrir, el late night sólo sube un fragmento de los entrevistas de poco más de 5 minutos, dejando el contenido completo para aquellos que paguen la suscripción. Eso sí, explicaban que, el que quisiese, podría disfrutar del contenido pagando una mensualidad de un céntimo de euro en la plataforma de Movistar.









No obstante, la ira de los seguidores se ha disparado y no ha quedado títere con cabeza en la sección de comentarios de la primera entrevista fragmentada. En ella podían leerse quejas y advertencias a la cadena y 'La Resistencia' como “volveré a ver el programa cuando las entrevistas vuelvan a durar como antes”, o “no vamos a pagar sólo porque pongáis la entrevista con menos minutos”. Otros vaticinaban un posible fin del late night si continuaban con esta estrategia.

Pero lo cierto es que se trata de una táctica muy habitual en las cadenas de la televisión por cable de Estados Unidos, que suben los contenidos de programas de éxito como 'The Tonight Show' o 'Jimmy Kimmel Live!' fragmentado en Youtube para que los espectadores se suscriban y abonen la mensualidad de las cadenas. En cualquier caso, los espectadores del programa de Movistar ya han dejado su descontento en la sección de 'Likes', plasmando una gran diferencia de 25.752 'No me gusta' frente a 7.000 'Me Gusta'.

¿Habéis visto la que se está liando con La Resistencia?



Básicamente las entrevistas cortadas de YouTube han pasado de durar ~25 minutos a 5-10 como mucho (me imagino que con propósito de que pagues Movistar+) y la peña está que trina. pic.twitter.com/c7iIRv1iSQ — Fran Rodrigo (@StreamFran) September 16, 2021









Cambio drástico en La Resistencia



No está claro si estos cambios obedecen a la revolución que ha sufrido el programa, algo de lo que ya avisaban al concluir la temporada anterior. “Tras el descanso estival el programa va a volver a lo grande, con una versión que seguro no dejará indiferente a nadie”. Un mensaje que escondía otra novedad que se ha encargado de anunciar el propio Broncano en la que ha sido la última entrega del programa.

“La temporada que viene vamos a estar en otro teatro más grande y os vamos a invitar a que vengáis para que hagamos de todo”, anunciaba esta semana el presentador de 'La Resistencia'. Y es que el equipo de El Terrat dice adiós al Teatro Arlequín: “Te llevaremos en el corazón. Contigo empezó todo”, anunciaban en un mensaje en redes sociales”.