El llamativo ataque de Buenafuente contra Ana Rosa al meterse con su físico en directo

Este miércoles, una noticia sobre Abel Caballero, el alcalde de Vigo, acaparó todos los medios de comunicación, pero, esta vez, no fue por las famosas luces de Navidad que pone en la ciudad con meses de antelación.

Ahora, además de alcalde, es modelo de tatuajes. Un joven llamado Jhony decidió tatuarse la cara del político, adornada con luces navideñas, lo que le caracteriza al ser conocido como el 'alcalde de la navidad', el que invierte cada año cerca de 700.000 euros en iluminar la ciudad en estas fechas tan señaladas. De hecho, su rostro ilustrado es acompañado del mensaje 'Padre de la Navidad'.

La original idea fue de una tatuadora madrileña que, actualmente, vive en Vigo: Pandora Von Lillian. La mujer ofreció tatuar este diseño sobre la piel del que lo reclamara primero, lo que logró el joven anteriormente mencionado, quien se lo hizo con mucho gusto.

"Abel Caballero, el primero de su nombre. Alcalde de Vigo, influencer. Señor de la vanguardia y rey de los avances. Amigo de los millennials y rompedor de las brechas generacionales. Protector de la Navidad y padre de dinosetos", dijo Pandora para presentar su última obra.

"Fuera de coñas estoy inmensamente agradecida a Jhony por dejarme un hueco en su pierna para hacer este diseño", aseguró a través de su cuenta de Instagram. "Si por alguna casualidad del destino Abel lo viera, solo quiero que sepa usted que ha embrujado el corazón de esta madrileña y que le quiero, le quiero y le quiero", le confesó la madrileña.

El zasca de Buenafuente a Ana Rosa

Como consecuencia, por la noche en 'Late Motiv', Andreu Buenafuente no dudó en comentar este llamativo hecho en el monólogo que hace cada día antes de comenzar el programa. "Vamos a reírnos... Seguro que tenéis curiosidad... No quiero ser yo agorero. Nunca sale muy bien esto. Vamos a ver como ha quedado ese alcalde en la pierna", comenzó diciendo el presentador.

"Vamos a verlo... Oh mama", exclamó el conductor del espacio, fingiendo un tono muy desagradable. "¡Father christmas! Agghhh", continuó. "Un poquito... Es como si Abel Caballero se hubiera metido en el trap... No sabes si está riendo o llorando...", describió el humorista, dejando claro que le parecía un retrato desagradable.

"Lo vamos a llamar cara de Ana Rosa Quintana", concluyó el conductor del espacio de Movistar+, haciendo referencia al rostro de la reina de las mañanas, la que se pone al frente de 'El Programa de Ana Rosa' a diario. "No sabes, no sabes", insistió, refiriéndose a la confusión que le provoca la expresión de la presentadora, que no sabe si ríe o llora.