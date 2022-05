Laura Pausini, traicionada por un micro abierto al oírse su verdadera opinión sobre la victoria de Ucrania

Este sábado, Televisión Española marcó un sorprendente 52,6% de cuotra de pantalla gracias al Festival de la Canción de Eurovisión, donde Chanel conquistó a gran parte de los espectadores con 'SloMo'. Finalmente, Ucrania resultó ser la ganadora del certamen con la actuación de Kalush Orchestra al ritmo de 'Stefania'.

En una gala celebrada en el Pala Olímpico de Turín (Italia), su candidatura se ha impuesto a las de Reino Unido, segunda, y España, tercera. De esta manera, nuestro país ha conseguido la mejor posición desde 1995, cuando quedó segunda con Anabel Conde y 'Vuelve conmigo'. Esto dio mucho que hablar, principalmente la posición de Ucrania que muchos consideran "injusta" al verla justificada por encontrarse en plena guerra con Rusia. Respecto a esto, lo que más llamó la atención fue lo que dijo Laura Pausini en pleno directo cuando pensaba que no estaba siendo escuchada.

Laura Pausini, Mika y Alessandro Cattelan fueron los encargados de presentar la gala desde Turín, convirtiéndose en otros de los elementos más aplaudidos de la noche. La audiencia sacó a relucir tanto su saber estar como su manera, tan agradable y natural, de conductir el espacio. Incluso protagonizaron algunos momentos que se hicieron virales en Twitter como las palabrotas en italiano que se le escapaban a Pausini durante los ensayos y la confusión de Mika al confundir al representante de Rumanía con la de España.

No obstante, otros de los llamativos momentos que acapararon las redes durante el directo del certamen fue cuando la cantante fue traicionada por un micrófono abierto cuando pensaba que no estaba siendo escuchada. Este momento se dio cuando Pausini dio su clara opinión sobre el primer puesto de Ucrania. "No puede ser que en Eurovisión gane la política antes que la música", se la oía opinar, tal y como apuntaba un usuario de Twitter, coincidiendo con la opinión de una gran mayoría.

"España ha jugado algo precioso"

Asimismo, la presentadora también fue muy aplaudida por el público español por las palabras que dedicó a nuestro país tras el televoto: "España ha jugado algo precioso, una canción muy fuerte, energética. Es increíble. Enhorabuena, España. Muy bien España", decía Pausini, sin seguir el guion, mostrando una vez más lo orgullosa que está del país que ha sido durante su segunda casa.

Por otro lado, Pausini también generó preocupación cuando se ausentó del espacio sin previo aviso. Tras el repaso de las 25 actuaciones de la noche y la actuación de Maneskin, en el plano solo se podía ver a Alessandro y Mika. No obstante, poco después, la artista reapareción para presentar los resultados finales del televoto.

"Qué noche, chicos. ¡Cuánto amor me han mostrado todos ustedes desde todas partes del mundo! Gracias. Quería calmaros y deciros que estoy bien. Durante la final tuve una bajada de tensión y por eso tuve que parar unos veinte minutos por consejo de los médicos, que me ayudaron", aclaraba la cantante sobre su repentina ausencia. "Los últimos seis meses han estado llenos de trabajo y he cedido al estrés, pero estoy feliz de haber cerrado la noche junto a mis queridos compañeros de viaje, Alessandro Cattelan y Mika, y haber podido anunciar con ellos a los ganadores de Eurovisión, la maravillosa Ucrania. Les agradezco a todos ustedes y a RAI (en particular a Steffano Coletta) y a la EBU por esta maravillosa aventura, a nuestros maravillosos autores, a los músicos, a los bailarines. A todos, de verdad. Recordaré esta experiencia como de las más hermosas de mi vida", zanjaba.