Las sorprendentes palabras de Almeida cuando Susanna Griso le pregunta por este fotomontaje de Iglesias

El líder del Consistorio madrileño, José Luis Martínez-Almeida ha sido entrevistado este lunes en Espejo Público, el programa matinal que presenta Susanna Griso en Antena 3. El político que pertenece al Partido Popular ha indicado cómo ha vivido su primer año al frente del Ayuntamiento de Madrid y su labor respecto a la crisis del coronavirus, que ha sido más dura en la ciudad y por ende, en toda la región.

Pero la entrevista también ha dado lugar a preguntas más distendidas. En un momento dado, Susanna Griso ha querido comentar con José Luis Martínez-Almeida el nuevo filtro de moda que realiza un fotomontaje en la apariencia física de aquellos que la utilizan. En él, se muestra cómo sería una persona con el sexo contrario. La imagen del alcalde de Madrid ha sido muy comentada a través de redes sociales y ha provocado que la presentadora deje un tanto sorprendido al líder del Consistorio. Así le lanzaba su opinión la presentadora del espacio televisivo: “Debo de decir que no es la más conseguida, eh. Hay otras bastante mejores”. Frente a estas palabras, Martínez-Almeida le respondía así dándole la razón: “No. No, no es la más conseguida”.

La opinión de Martínez-Almeida sobre el fotomontaje de Pablo Iglesias

Sobre el fotomontaje del vicepresidente del Gobierno, el dirigente popular ha indicado que “sale muy dulce”. Además, de las imágenes de Inés Arrimadas cambiada a hombre, Almeida ha recalcado en tono humorístico que “seguro que tiene más éxito que yo”. De su propia imagen ha asegurado que no es la más conseguida.

Incluso Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero o Felipe VI no se salvan de esta app que a través de distintos fotomontajes realiza cambios en las imágenes de las personas.

HILO de políticos españoles cambiados de género��



Pedro Sánchez pic.twitter.com/mPEwcjwee6 — Dromus (@psammodromus) June 12, 2020

La app en cuestión se llama FaceApp y ha sido objeto de numerosas polémicas. La aplicación tiene diversos filtros. Actores, futbolistas y modelos no han querido dejar pasar la oportunidad de verse con 30 años más. Las redes sociales se han inundado de fotos en las que predominan el pelo blanco y las arrugas.

Sin embargo, FaceApp también tiene sus peligros. La aplicación está desarrollada por una empresa rusa y los servidores se encuentran allí, por lo que todos los datos y fotografías que les proporcionan los usuarios, se quedan almacenados en un servidor de Rusia.

Arístides Figueras del Rosal, Director de Marketing y Comunicaciones Uman ID, explicaba en 'Herrera en COPE' los peligros de la aplicación y algunas claves para no caer en la trampa de este tipo de apps.

Uno de los grandes problemas de las aplicaciones que se usan actualmente es la protección de datos y, en el caso de esta aplicación, la política de privacidad es bastante ambigua. “Leyendo la política de privacidad de datos de la compañía que ya de por sí es bastante ambigua, lo que me llama la atención es que además se puede compartir la información de cada uno de los usuarios que se ha dado de alta y que ha disfrutado de la aplicación, con la propia policía. Esto es algo bastante curioso y creo que, personalmente, viola bastante la privacidad de cada uno de los usuarios”, ha asegurado el experto.