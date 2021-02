Las inéditas consecuencias que ha tenido para Ana Blanco la polémica con Cintora y 'Las cosas claras'

Jesús Cintora se ha encontrado en las últimas semanas en el centro de la polémica tanto por las noticias acerca de la producción de su programa, 'Las cosas claras', como de las reacciones de algunos de sus compañeros. Pero, entre todos los profesionales de Televisión Española que han sufrido las consecuencias, ha llamado la atención que uno de ellos sea precisamente alguien que lleva tantos años siendo la cara visible de los informativos: Ana Blanco.

No obstante, otros periodistas de la casa como Xabier Fortes o Miguel Ángel Idígores se han pronunciado alto y claro por el controvertido espacio. Concretamente, el principal tema de controversia ha sido el hecho de que TVE y Rosa María Mateo hayan decidido contratar a la productora de José Miguel Contreras para hacerse cargo de parte del programa, teniendo en cuenta que es un programa esencialmente informativo. Y es que, según recoge la legislación, los programas de información de Radio Televisión Española tendrán que llevarlo a cabo los propios empleados del ente público, y no contrataciones externas.

“Si el tramo de 8 a 15 horas, de contenido informativo, en TVE se ha externalizado por completo, que no sorprenda la protesta de sus profesionales, a la que me sumo. Y en absoluto cuestiono la categoría de los que lo dirigen, pero así no”, escribía el presentador de 'La Noche en 24 horas' en redes sociales.

Las consecuencias de 'Las cosas claras' para TVE

Aunque la legendaria presentadora del Telediario, Ana Blanco, no se haya pronunciado todavía sobre la polémica con el problema de Cintora, sí que el devenir del programa ha tenido impacto en su espacio de trabajo. Mientras que desde su estreno en el mes de noviembre el programa de ha bajado desde el 11% de share inicial, sí que se ha mantenido cerca del 10% de media, aunque muy lejos del que parecía que sería su principal competidor: 'Al rojo vivo' de Antonio García Ferreras.

Además, 'Las cosas claras' arrastra el lastre de la desconexión para información local, que hace que el número de espectadores del programa de Cintora caiga estrepitosamente en la segunda hora del magacín. Pero, sorprendentemente, el panorama ha resultado ser muy diferente para Ana Blanco.

Ana Blanco y el programa de Cintora

Al contrario de lo que se podría pensar, la media de share del Telediario 1 que presenta Ana Blanco era del 11%, desde el principio del mes de noviembre se ha visto un incremento en el número de espectadores. El informativo ha crecido en más de 200.000 espectadores. Concretamente, en la semana del 2 al 6 de noviembre, el Telediario contaba con 1.500.000 seguidores, mientras que, desde el 25 de diciembre, esa misma hora no baja del millón 600 mil espectadores, sólo de media. En su pico más alto, Ana Blanco contó con un total de 1.837.000 personas siguiendo el Telediario en la semana del 4 al 8 de enero.