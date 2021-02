Jesús Cintora frena a un colaborador al cuestionar cómo informa 'Las cosas claras': "Hasta las narices"

El aumento de los contagios y la situación de la sanidad como consecuencia de ello, además del polémico Hospital Zendal de Madrid, lleva acaparando los debates de los programas de televisión desde hace meses. Por lo que, este jueves, Jesús Cintora ha vuelto a poner el tema sobre la mesa.

Esto se debe a una de las últimas polémicas que afectan al nuevo hospital de la Comunidad de Madrid. Dolores Rubio, gerente del Hospital de Alcalá de Henares, propone quitar el móvil a los pacientes para que no puedan hablar con sus familiares y evitar que les convenzan para negarse a ser trasladados al Hospital Isabel Zendal

Ante esta noticia, el presentador de 'Las cosas claras' se ha mostrado muy indignado, por lo que ha sido apoyado por muchos colaboradores, a excepción de uno. "Es un caso gravísimo. Alguien tiene que tomar una decisión y cesar a alguien más pronto que tarde", decía por un lado Mariola Rubio.

En cambio, Francisco Simón no se mostró de acuerdo con su compañera y no dudó en contradecir sus palabras y criticalas tras referirse a ella como "una becerra": "Eres una becerra por decir eso", señaló. Unas acusaciones que su compañera se tomó con mucha filosofía y decidió no responder.

"El Zendal es un gran hospital con grandes profesionales que se están dejando la vida para salvar a la gente"



A raíz de esto, el periodista aprovechó para criticar la manera en la que los programas como el de TVE informan sobre el Zendal: "Lo único que estamos haciendo nosotros y estas personas es meter miedo a la gente que está en el Zendal, que probablemente no tengan un teléfono si son gente mayor. Tanto a ellos como a sus familiares", aseguró, mostrándose en contra del enfoque del formato y de las opinioes del resto de tertulianos.

Rubio intentó contestar para continuar con el debate, pero Simón le pidió que le dejara hablar y opinó que creía que se debía cambiar el foco de la noticia y no desviar la atención de lo importante: "Ya termino. Estamos quitando el foco de donde yo creo que tiene que estar".

"Nadie tiene la pretensión de atacar"

"Si lo que queremos es darle a Ayuso, yo soy el primero que os va a dar toda la argumentación habida y por haber, porque los sanitarios españoles y, en concreto, los madrileños, están mal pagados. Están hasta las narices de sus contratos, están estresados porque les deben horas para aburrir y no pueden más", agregaba.

Fue entonces cuando Cintora tomó la palabra y decidió corregir al colaborador, defendiendo así el enfoque del programa: "Francisco, nadie tiene la pretensión de atacar ni de darle a nadie. Tenemos esa información, que hay una gerente de un hospital que propone quitar los teléfonos móviles a los pacientes y nosotros estamos con los pacientes".

"Claro, es indefendible, es una barbaridad", respondió el tertuliano del espacio de TVE. "Yo no quiero atacar a nadie, a los pacientes no se les quita el teléfono", continuó diciendo el conductor del espacio para defender su programa, aunque en esto último ambos estaban de acuerdo.