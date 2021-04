'Las Cosas Claras': la apuesta de TVE para acabar con el dominio de Ferreras que no se consolidó

El programa de TVE, presentador por Jesús Cintora, se prepara para dar su adiós definitivo a la pequeña pantalla. El nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha dejado caer la noticia este jueves en el Congreso de los Diputados. Pérez Tornero ha asegurado que es necesario renunciar a los espacios de info-entretenmiento para mejorar la audiencia y la relevancia de la cadena de televisión.

"Hay que distinguir entre periodismo de calidad e info-show", ha subrayado el presidente de RTVE. Asimismo ha destacado que "el periodismo que debe hacer TVE es público, valioso" y su mayor objetivo debería ser "informar con profundidad".

"Todo lo que sea banalización, show y escándalo no debería estar en ninguna parte de RTVE, pero fundamentalmente en los informativos", ha apostillado. "El periodismo banal no vale la pena, y menos en la televisión pública". Si bien es cierto que el presidente no lo ha confirmado al cien por cien, sí lo han confirmado fuentes de BLUPER, quienes aseguran que el contrato llegará a su fin el próximo mes de junio porque no habrá renovación

Las audiencias del programa

Desde que se estrenó el programa, no solo no ha estado exento de polémica, sino que la audiencia ha brillado por su ausencia. En noviembre apenas era capaz de superar el siete por ciento cuota de pantalla. Si bien es cierto que durante su primera emisión sí consiguió superar al programa de Ferreras de La Sexta, Al Rojo Vivo, al obtener un 9,2 por ciento de audiencia. No obstante, desde entonces la curva no ha hecho más que bajar.





De hecho, el pasado mes de diciembre, el programa de Jesús Cintora obtuvo una de sus peores audiencias. El programa comenzó discretamente en cuanto a share, pero a finales del mes de diciembre, el programa se convirtió en el menos visto en toda la parrilla de TVE, tal y como lo destacaron diversos medios de comunicación dedicados a asuntos de televisión.

Si se observa el dato de audiencia del 28 de diciembre, se puede comprobar que tan solo alcanzó entre un 5,3 y 6,5% de share, mientras que el martes 29 de diciembre solo alcanzó el 7,3%, lo cual supuso el peor registro dentro de la cadena pública durante esos días en cualquier franja horaria, salvo la madrugada.

La caída de audiencia desde entonces ha sido demoledora y los datos del mes de abril dejan claro que el espacio no ha terminado de conectar con los espectadores. Las páginas especializadas dividen la cuota de pantalla del espacio en dos partes: la que se registra antes del corte para la emisión del informativo territorial y la que hay hasta el final del programa, hasta que comienza el Telediario. El máximo que ha llegado a lograr durante el mes de marzo ha sido del 8,5 por ciento, mientras que el mínimo ha sido del 6,5 por ciento en el primer tramo.

Por su parte, en el segundo ha alcanzado una máxima del 7,9 por ciento y una mínima del 5,9 por ciento.

La polémica en torno al espacio de Cintora

El pasado 16 de noviembre se comenzó a emitir 'Las Cosas Claras' en TVE, presentado por Jesús Cintora. El periodista recuperó así la labor que había desarrollado años atrás en 'Las mañanas de Cuatro'. El programa comenzó haciendo un homenaje a todos los trabajadores de la sanidad y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, fue la primera persona que se entrevistó en el espacio.









Desde su estreno, el espacio de TVE no ha estado exento de polémica. En primer lugar es necesario mencionar las continuas quejas de los trabajadores de la cadena pública. Desde la dimisión de la directora de magazines, Isabel Cacho, hasta los comentarios negativos de algunos de los personajes más relevantes de la cadena como Xavier Fortes o Carlos Franganillo, así como los ex corresponsales Fernando Martínez, Anna Bosh y José Ramón Patterson, entre otros muchos.