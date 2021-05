Las consecuencias que ha tenido Yolanda Ramos por defender a Rocío Carrasco: "Estaba cagada"

Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revoluciona las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores están muy expectantes ante cada episodio de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

Desde entonces, todos los espacios han dedicado parte de su contenido a analizar esto y se han pronunciado muchos rostros reconocidos, entre los que han destacado algunos políticos como Mónica García, Irene Montero, Iñigo Errejón, Adriana Lastra o Rocío Monasterio, entre otras. Además de otros rostros reconocidos del mundo televisivo. Como era de esperar, los testimonios de Rocío Carrasco se han convertido en el pilar que sostiene 'Sálvame' cada tarde y el de 'Viva la vida' y 'Socialité' los fines de semana. Además de ser el tema central de la sección dedicada a la crónica social de 'El Programa de Ana Rosa'.

Desde que comenzó a hacerse público el punto de vista de Carrasco y su versión de los hechos, algunos personajes reconocidos se han ido pronunciando y posicionando en un bando u otro. La mayoría de ellos se han puesto del lado de la hija de Rocío Jurado, como Carlota Corredera, Kiko Hernández, Miguel Frigenti o Paloma García Pelayo, mientras que Kiko Matamoros, María Patiño y Alessandro Lecquio han puesto en duda las palabras de ella. Asimismo, Ana Rosa Quintana y Gema López también ha cuestionado algunos de los hechos que Carrasco ha contado.

Yolanda Ramos ha sido otra de las personas que ha salido en defensa de la hija de Rocío Jurado, ya que son grandes amigas. La actriz, además de mostrar su apoyo a través de sus redes sociales, también lo manifestó públicamente en una entrevista cuando intervino en el espacio de Telecinco. Desde los primeros testimonio de la docuserie, la intérprete se ha mantenido firme y ha apoyado las palabras de su amiga.









"Creo que lo que dice es verdad y en las personas que tenemos una opinión pública vale la pena posicionarse por un acto de generosidad hacia ella. Y también lo he hecho un poco como liberación hacia mí. Muchas personas de nuestra edad, ya sean hombres y mujeres, no nos han dejado ser y es una manera de maltrato", ha declarado Ramos en una entrevista para 'El Confidencial'.

"Siempre tienes mucha gente que te ayuda y mucha que no"

"A mí me gusta mucho aprovechar los minutos televisivos para que sean importantes, para poder hacer un bien social tanto para mí como para el resto de la gente. Y en ese especial, ya que éramos muy pocos los elegidos para salir en directo... Porque yo podía haber dicho cosas como 'te quiero', te ayudo', pero hubiera sido paja porque ella y la gente ya lo sabe. También lo hice porque es mi amiga, pero si sales para no decir nada, qué mierda, ¿no?", ha continuado diciendo.

"Nunca he tenido problemas en decir lo que pienso y lo que siento, a veces me sale bien y otras mal, pero generalmente me sale bien. Luego estaba un poco cagada, siempre me pasa igual, porque tus palabras repercuten, pero bueno, siempre tienes mucha gente que te ayuda y mucha que no", ha revelado, dejando claro que temía por las repercusiones que podía tener su defensa a Carraco y dejando caer que ha sido criticada por ello.









"No quiero fardar de ser amiga tuya, yo quiero darte las gracias por lo que has hecho. Pero hay más. No sería tu amiga si no te lo dijera. No nos han dejado ser a muchas y me cago en su puta madre. A mí no me han maltratado físicamente, pero sí moralmente", decía Ramos durante su intervención en el espacio dedicado a la docuserie, durante la entrega en la que Carrasco se encontraba en el plató.

"Yo no te creí cuando me contaste lo de tu hija, creí que eras una exagerada porque es lo que me dijeron a mí, que era una exagerada. Quiero decir con eso que a algunas no nos han pegado, pero no nos han dejado ser. Y me gustaría que nos dejaran ser", decía la actriz a la protagonista del episodio.