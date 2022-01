Sale a la luz el motivo de la ausencia de Esther Vaquero en Antena 3: "Nos vemos"

El informativo de Antena 3 presentado por Vicente Vallés ha visto alterado su rutina diaria por culpa de la pandemia. La sexta ola sigue imparable y el aumento de contagios por la variante ómicron registran grandes cifras jornada tras jornada. En este sentido, el espacio informativo de Atresmedia ha sufrido una baja, tal y como ha confirmado la protagonista de esta historia en sus redes sociales.

Se trata de la periodista Esther Vaquero, que habitualmente copresenta el informativo con Vallés. La presentadora ha señalado que se encuentra confinada después de haber dado positivo tras varios días con síntomas: "Érase una mujer a un pañuelo pegada (¡otra más!). Llevo tres días con síntomas varios -mocos, tos y dolor de cabeza-. De ahí que hayamos preferido prevenir y por eso desde el martes no se me ha visto en el informativo. Tras varios días de tests negativos, finalmente esta mañana he dado positivo. Así que toca confinarse y esperar que la cosa sea leve. Tengo el trancazo de mi vida, pero de momento es llevadero. Y yo que bromeaba con ser de la “resistencia” por haber sobrevivido a la Navidad. ¡Cuídense mucho! Nos vemos en una semana, espero".

A poco días de Nochebuena, la propia Esther Vaquero publicaba en su cuenta de Instagram una imagen, con Vallés al fondo, en el que explicaba que en el Informativo habían decidido volver a un plan de contingencia para permitir que el Informativo saliese adelante en caso de haber positivos. Por lo que todavía habrá que esperar unas semanas para volver a ver a Vicente Vallés y a Esther Vaquero juntos en el plató de Antena 3.





El avance de la sexta ola en España

El avance de la sexta ola, con la expansión de ómicron, sigue dejando un elevado número de contagios en España con 159.161 nuevos positivos, el segundo registro más alto desde el inicio de la pandemia, aunque la incidencia a 14 días muestra signos de estabilización y sube solo en 29 puntos, hasta los 3.156 casos.

Los datos sobre la evolución de la pandemia del Ministerio de Sanidad apuntan que España registra así el segundo pico máximo de contagios desde el inicio de la pandemia, tras el récord registrado ayer de casi 180.000 nuevos positivos.

La incidencia a 14 días repunta menos que en las jornadas anteriores del último mes (cuando ha llegado a replicarse hasta en más de 150 puntos), mientras que el registro a 7 días solo sube en 4 puntos, hasta los 1.478 casos por cada 100.000 habitantes, indicadores que tanto Sanidad como algunas comunidades achacan "con cautela" a una posible ralentización en la trasmisión.

Con estos datos encima de la mesa, las más de 22.000 oficinas de farmacias españolas venderán al público los test de autodiagnóstico de antígenos a un máximo de 2,94 euros desde este sábado, el precio "más asequible posible" que se ha podido alcanzar en la Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos (CIPM).









Y, además, este mismo jueves se ha reunido la Comisión de Salud Pública, que ha decidido ampliar a los mayores de 18 años la dosis de recuerdo contra el coronavirus, que hasta este jueves estaba indicada para los de más de 40.