Las consecuencias que ha tenido para TVE la victoria de Raquel Meroño en 'MasterChef Celebrity'

'MasterChef Celebrity' ya tiene una ganadora. Después de tres meses de concurso, Raquel Meroño se ha impuesto a Florentino Fernández en la final del talent show de TVE. Meroño ha conseguido el premio después de una intensa final donde Florentino Fernández se convirtió en el primer finalista tras imitar un plato del reconocido chef Dabiz Muñoz. Por su parte, Raquel Meroño consiguió ser la mejor en la prueba de exteriores celebrada en Cantabria tras cocinar un menú de tres estrellas Michelín creado por Jesús Sánchez.

Raquel Meroño, ganadora de 'MasterChef Celebrity'

En la batalla final, los dos concursantes elaboraron un menú completo compuesto por un entrante, un plato principal y un postre. Finalmente los jueces se decantaron por la elaboración y la propuesta de Meroño que consiguió levantar el maletín de la quinta edición vip de MasterChef en TVE.

Grabación de las cabeceras programa de Master Chef Celebrity 5ª edición.Javier Herraez

Reconoció que no sabía ni freír un huevo cuando se estrenó en este "MasterChef Celebrity" y no solo evolucionó, sino que supo ampararse en uno de los equipos de cocina más creativos de España, el de Disfrutar, para ganar los 75.000 euros que destina a la ONG Mensajeros de la Paz, para que "sigan dando de comer a todos los que lo necesitan". Luchó con "pico y pala", su postre de volcán de mango con coco, cacao y aromáticas contra el primer clasificado para la final, el humorista Florentino Fernández.

Las consecuencias para TVE de la final de MasterChef Celebrity

Pero las redes sociales se llenaron de comentarios críticos con una de las decisiones del programa: dejar fuera de la final a Josie. Aunque el diseñador estuvo en la recta final de concurso, con opciones hasta el último momento, al final no consiguió acceder como duelista a la gran final, algo que muchos seguidores no han querido dejar por alto.

Muchos espectadores han criticado que Josie no se encontrara en la batalla final de esta quinta edición de 'MasterChef Celebrity', mostrando su rechazo directo a que Florentino Fernández ocupase esta plaza en vez de diseñador u otros concursantes como Nicolás. El enfado de este grupo de seguidores ha sido tan grande que incluso algunos han pedido el apagón total de los televisores para no seguir el programa una vez que Josie ya no tenía ninguna posibilidad de proclamarse campeón.

PROPONGO APAGÓN, OSEA QUE JOSIE Y NICO NO SEAN EL DUELO ES DENIGRANTE. TONGAZOOOOOO #MCCelebrity — tengo sueño. (@martinolotrash) December 8, 2020

APAGEMOS LA TELE YA POR JOSIE, MENUDA ESTAFA, JOSIE TUVO QUE SER FLO #MCCelebrity — jolupan (@josekm255) December 8, 2020

como no pase JOSIE se viene apagón #MCCelebrity — joaquin �� (@joaquingnzlz) December 8, 2020

'MasterChef Celebrity' se ha convertido en los últimos años en uno de los programas más reconocidos de nuestra televisión y que consigue cada noche atraer a una gran parte de la audiencia de nuestro país a TVE. Sus seguidores ya están esperando con muchas ganas que una nueva edición vuelva a dar comienzo.

