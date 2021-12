Las consecuencias que ha tenido para Sonsoles Ónega entrevista a María José Campanario en Telecinco

El programa de Telecinco 'Ya son las ocho', presentado cada tarde de lunes a viernes por Sonsoles Ónega, ha sido noticia en las últimas jornadas por conseguir las declaraciones de María José Campanario, la mujer de Jesulín de Ubrique. Estas declaraciones se produjeron horas después de que saltase una de las noticias más relevantes del año dentro de la crónica social: la pareja estaba esperando a un nuevo hijo.

Tras negarse a hablar con varios medios de comunicación, la odontóloga aparecía por sorpresa para contar más detalles sobre el embarazo, después de que el extorero y su mujer decidiesen atender la llamada del programa de Sonsoles Ónega, estrenado hace una semanas para intentar revolucionar la parrilla de Telecinco antes del Informativo, justo cuando en Antena 3 están emitiendo el concurso 'Pasapalabra'.

Tras atender la llamada de 'Ya son las ocho', tanto Sonsoles Ónega como los miembros del equipo agradecieron el tiempo que María José Campanario había dedicado a atender la llamada del programa de Telecinco, algo que no ha pasado desapercibido por el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, 'Sálvame'.









El hecho es que el equipo de 'Sálvame' se desplazó hasta las puertas de la casa del matrimonio en Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz, con el fin de intentar arrancar algunas declaraciones, tal y como había conseguido 'Ya son las ocho' horas antes.

En un momento clave del programa. cuando estaba a punto de comenzar 'Sálvame Naranja', Jesulín de Ubrique llegaba en su coche a toda velocidad, evitando cualquier tipo de contacto con el reportero del programa, Raúl Triguero, que incluso coló el nombre de Sonsoles Ónega al mismo tiempo que intentaba arrancar alguna declaración: "¡Aprovecha ahora que estamos aquí! No nos hagas este feo. No sé si vas a salir a partir de las 20:00 horas. Ayer me tiré todo el día indignado porque estuve todo el rato aquí haciendo guardia".

Sonsoles Ónega, protagonista inesperada en 'Sálvame'

Al final, estas referencias convirtieron en protagonista indirecta del programa a Sonsoles Ónega, ya que las referencias a la periodista no se quedaron solo ahí, porque incluso Carlota Corredera hacía referencias al otro programa de Telecinco: "En cualquier caso, le diré a Raúl Triguero 'no eres tú, somos nosotros'. Es por la alcachofa que llevas y lo que representa".

"Soy consciente del programa en el que trabajo y, aun así, encantado. No solo soy yo. Estamos aquí muchos medios congregados. Antes estaban 'Socialité' o las dos agencias más famosas del mundo del corazón. Con lo cual, parece que solo tienen especial miramiento con el programa de Sonsoles Ónega", señaló el reportero, en otra apreciación al programa de Ónega.

Al final, todo acabo con una broma de Kiko Matamoros, que invitó al reportero a disfrazarse de la presentadora de 'Ya son las ocho' y de 'Ya es mediodía'. "¡Pues disfrázate de ella!"