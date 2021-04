Las consecuencias que ha tenido para Pablo Motos las palabras de Tamara Falcó sobre AstraZeneca

El programa 'El Hormiguero' ha sido noticia en esta recta final de semana por las palabras pronunciadas por su colaboradora Tamara Falcó sobre la vacuna de AstraZeneca, una afirmación que realizó durante la tertulia de actualidad que se celebra cada jueves y en la que comparte mesa con Pablo Motos, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

En las últimas semanas, la vacuna de AstraZeneca ha estado en el centro de todas las miradas después de que se produjesen varios casos de trombos en personas que recibieron la primera dosis. Este hecho fue analizado por la EMA, y tras su informe Sanidad decidió en nuestro país cancelar la vacunación con esta dosis a personas menores de sesenta años, por lo que todavía está en el aire qué pasará con las personas que ya han recibido la primera dosis.

El proceso de vacunación en España

Este pequeño obstáculo al proceso de vacunación se une también a la suspensión temporal de las entregas previstas de la vacuna de Janssen, de la que solo se necesita una dosis para conseguir la inmunización. Por tanto, estas dos variables complican el calendario de vacunación propuesto por el Gobierno de Sánchez, que preveía tener inmunizado al 70% de la población en el mes de agosto.

Este asunto fue tratado en la mesa de análisis de 'El Hormiguero' este jueves, pero no es la primera vez que Tamara Falcó muestra sus dudas sobre la vacuna de AstraZeneca. La pasada semana, horas después de la comparecencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la colaboradora ya mostró su preocupación por los posibles efectos de esta vacuna, incluso comentó el caso de la mujer de Pablo Motos, que también estaba preocupada tras recibir la primera vacuna de AstraZeneca. Además, Falcó siempre se ha mostrado más partidaria de recibir la inoculación de la dosis de Pfizer, algo que por ahora no es posible debido a que en nuestro país no se puede elegir la marca con la que tenemos más preferencia para vacunarnos.

Las redes sociales opinan sobre las palabras de Tamara Falcó

Pero este jueves, Tamara Falcó ha ido más allá, señalando que no está dispuesta a ponerse la vacuna de AstraZeneca, gesto que pareció no haber sentado a compañeros que estaban en la mesa como Cristina Pardo y Nuria Roca. "Ciao, pescao", respondió Falcó cuando fue preguntada por Pablo Motos sobre su posible decisión respecto a la vacuna de AstraZeneca.

Este gesto ha provocado divisiones de opiniones en las redes sociales, sobre todo en un momento en el que los principales líderes políticos, autoridades sanitarias y rostros reconocidos de nuestra sociedad están pidiendo a las personas que confíen en la seguridad de las vacunas. Por ello, el programa de Pablo Motos ha recibido muchos comentarios, incluso pidiendo que se reconfigure el papel de Tamara Falcó en el programa. En definitiva, la tertulia de opinión de esta semana ha tenido mucho más impacto que en anteriores ediciones.

Tamara Falcó tiene miedo de que le toque la vacuna con trombo. Como si el trombo viniera dentro de la vacuna como el haba en el roscón de Reyes #CranstonEH — La jirafa jueza (@judgiraffe) April 15, 2021

Es que encima no justifica su decisión, sólo repite que no quiere. Y el símil de Nuria Roca es brutal, mejor explicado no se puede — Andrés Romero Cruz (@romero_andrs) April 17, 2021

Ella no tiene la culpa.

La culpa es de quien la pone delante de un micrófono y una cámara en máxima audiencia, ese si tiene delito y se llama Pablo Motos. — Fantomas (@Fantomasmma) April 17, 2021

