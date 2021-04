Pablo Motos se salta el guion para preguntar a Pilar Rubio sobre el positivo de Ramos: "Fuera de bromas"

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero', ha recibido este miércoles vía videollamada a la colaboradora del programa Pilar Rubio, que no ha podido asistir al plató de Atresmedia debido al positivo en coronavirus de su marido, el jugador del Real Madrid Sergio Ramos.

El sevillano se encuentra confinado en su domicilio después de que en las últimas jornadas el club blanco hiciera público un comunicado en el que informaba que su capitán había dado positivo en la última prueba que le hicieron, justo en la previa de la vuelta de los cuartos de final en Liverpool.

Este revés no ha permitido que Sergio Ramos viajase a Reino Unido para acompañar a su equipo en uno de los partidos más importantes de la temporada, encuentro que terminó con empate a cero y por tanto con la clasificación del club merengue a las semifinales de la Liga de Campeones, fase en la que se enfrentarán al Chelsea.

En este sentido, Pilar Rubio ha tenido que realizar su particular sección semanal de moda desde la distancia con un look que ha conquistado desde el primer momento a Pablo Motos y que era un claro reflejo de la identidad alocada de la colaboradora en muchos momentos. Pero antes de comenzar la sección, en esta ocasión con el reconocido artista español Sergio Dalma, Pablo Motos se ha querido interesar por el estado de salud del futbolista.

"¿Dónde tienes a Sergio?" Pregunta el presentador de Atresmedia. Sobre la situación de Sergio Ramos, Pilar Rubio ha reconocido que se encuentra aislado de los demás miembros de la familia: "Está en una habitación encerrado, lo que pasa que los niños han cerrado por fuera y no encontramos la llave. No pasa nada".

Después, Motos le ha querido preguntar sobre cómo le ayuda en el día a día, sobre todo en momentos como los de las comidas. "Anoche hablé con él y está asintomático. ¿Le llevas la comida por debajo y tiene que cogerla y todo eso?" Ha querido saber el presentador.

En definitiva, la colaboradora de 'El Hormiguero' ha querido confirmar que el estado de salud del jugador del Real Madrid es buena y que está pasando la cuarentena con tranquilidad. "Fuera de bromas está bien, no hay ningún problema".

"Tenemos unos protocolos importantes. Yo me pongo tres mascarillas y guantes. Tengo una pantalla y a veces me la pongo. Es que yo no quiero pillarlo, vale. Tengo muchas cosas que hacer", ha afirmado la colaboradora antes de que Pablo Motos le mandase el siguiente guiño: "Tienes muchas cosas que hacer aquí, sin ir más lejos".

