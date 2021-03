Las consecuencias que ha tenido para María Teresa Campos su entrevista con Díaz Ayuso en un camión

María Teresa Campos regresó este miércoles a la televisión con una entrevista a la mujer del momento. La veterana periodista subió a su camión del programa "La Campos móvil" a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La entrevista se grabó hace unos días, pero Telecinco aprovechó la convocatoria de elecciones presentada por la dirigente para estrenar el programa.

Sin embargo, pese a la importante promoción realizada por Mediaset y la idoneidad del momento, el programa no cuajó del todo en audiencia. Según los datos ofrecidos este jueves, 1.946.000 sigueron dicho espacio integrado dentro de "Sálvame". Este registro de audiencia supone un 12,6% de share. Unos datos algo bajos y muy lejos de lo cosechado por "Pasapalabra". El concurso dirigido por Roberto Leal se mantiene en forma y firmó 3.243.000 espectadores y un 22,9% de share.

El programa también fue criticado por los cinturones que Ayuso y la Campos tenían mientras viajaban en el camión transparente del programa. El cinturón de seguridad que llevan no es el habitual: el modelo que suele cubrir la zona torácica o el denominado de "3 puntos", que protege el pecho y la zona de las caderas al sentarse. Ambas llevaban en su lugar el cinturón pélvico, o de "2 puntos", que quedaba prácticamente oculto bajo la ropa.

A María Teresa también la han criticado por no rebatir unas palabras de Díaz Ayuso sobre el machismo. "También hay violencia sobre el hombre, sufre incluso más agresiones que nosotras", aseveró añadiendo que entiende que el maltrato hacia la mujer existe y hay que erradicarlo, "pero hay otros muchos problemas de los que se habla menos", apuntó. Unas palabras que han escandalizado a algunos sectores, que no entienden por qué María Teresa Campos no rebatió el argumento de la presidenta.

UNA PRESENTADORA AL PIE DEL CAÑÓN A SUS 79 AÑOS

Para María Teresa Campos, no obstante, este programa es todo un regalo. A a sus 79 años, necesita estar activa para sentirse viva y por eso no dudó ni un momento cuando en Telecinco le propusieron subirse a un camión para este nuevo programa “Siempre hay que hacer algo, lo cual no implica tener que hacer siempre un programa de televisión. Uno puede salir a andar, hacer ejercicio, tener amigos, jugar a las cartas? pero la vida sin hacer nada, solamente viendo que amanece y anochece, es una tristeza. Eso no es vivir”, ha contado a EFE.

El día del rodaje, las imágenes de las dos en la Puerta del Sol generando un gran revuelo se hicieron virales en redes sociales. Campos decidió estrenarse en el kilómetro cero, donde arrancan las carreteras radiales de España, bajo la sede de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Tras Ayuso vendrán personajes de otra índole, como artistas. “Quiero también apoyar como he apoyado toda la vida y más en estos momentos a los actores, al mundo del teatro y a los cantantes, que nos cuenten sus proyectos, que actúen dentro del camión? Me gustaría poder darles esa visibilidad que necesitan en estos momentos”, añade Campos.

“La Campos Móvil” todavía no tiene una periodicidad establecida. El primer programa se estrena este miércoles pero no hay un calendario determinado para los siguientes.

