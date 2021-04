Las consecuencias que ha tenido para María Patiño posicionarse del lado de Antonio David: "Fuera de la TV"

Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revoluciona las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores están muy expectantes ante cada episodio de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

Desde entonces, todos los espacios han dedicado parte de su contenido a analizar esto y se han pronunciado muchos rostros reconocidos, entre los que han destacado algunos políticos como Mónica García, Irene Montero, Iñigo Errejón, Adriana Lastra o Rocío Monasterio, entre otras. Como era de esperar, los testimonios de Rocío Carrasco se han convertido en el pilar que sostiene 'Sálvame' cada tarde y el de 'Viva la vida' y 'Socialité' los fines de semana.

Desde que comenzó a hacerse público el punto de vista de Carrasco y su versión de los hechos, los colaboradores de Telecinco se han ido pronunciando y posicionando en un bando u otro. La mayoría de ellos se han puesto del lado de la hija de Rocío Jurado, como Carlota Corredera, Kiko Hernández, Miguel Frigenti o Paloma García Pelayo, mientras queKiko Matamoros y María Patiño han puesto en duda las palabras de ella y se manifiestan en defensa de Antonio David Flores. Asimismo, Ana Rosa Quintana y Gema López también ha cuestionado algunos de los hechos que Carrasco ha contado.

De la misma manera, la mayor parte de los espectadores se encuentran del lado de Carrasco, por lo que, el pasado viernes, las redes sociales se inundaron de insultos contra Gema López por lo que dijo en 'Sálvame' sobre su testimonio. Incluso se hizo Trending Topic #GemaLopezMachista. Algo similar le sucedió el pasado sábado a María Patiño, con la diferencia de que el Trending Topic pasó a ser #MariaPatiñoFueraDeSocialité.

Tras escuchar las palabras de la presentadora de 'Socialité', muchos han pedido la sustitución de Patiño de Telecinco y han pedido que otras comunicadoras se pongan al frente de su programa cada fin de semana. La mayoría coincide en que sean Nuria Marín o Chelo García Cortés quienes cojan las riendas del espacio de Telecinco. Esto se debe a que García Cortés gustó mucho cuando sustituyó a Patiño como un reto impuesto por 'Sálvame'.

Gran parte del público coincide en que la colaboradora está haciendo el ridículo al querer acaparar toda la atención, ya que siempre está diciendo "yo, yo, yo". Una muletilla que ya se ha convertido en algo habitual, tanto que el espacio de Telecinco suele utilizar ese sonido en voz en off de vez en cuando. Sin embargo, algunos creen que la defensa de Patiño a Antonio David se debe a la mala relación que mantiene con Rocío Carrasco y Fidel Albiac por las demandas que le han impuesto a lo largo de los años.

alucinante como Maria desacredita a Rocio por no ser su verdad, tu no tienes ninguna verdad por que no lo has vivido, deja de ser tan yo yo yo, deja de ver artículos por internet y haz mas caso a los psicólogos profesionales y documentos de Rocio#MaríaPatiñoFueraDeSocialitépic.twitter.com/6BrUD4X2qx