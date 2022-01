Las consecuencias que ha tenido para Juan del Val sustituir a Nuria Roca en La Sexta

El pasado miércoles Nuria Roca anunciaba que había dado positivo en covid-19-. Una noticia que le obligaba a guardar cuarentena y a apartarse, durante unos días, de los platós de televisión. "Realidad que hay que afrontar… compromisos que hay que suspender… proyectos que hay que retrasar… trastornos que ocasionas a taaaanta gente… Lo primero, la salud, protección máxima y aislada para no perjudicar… yo me encuentro bien así que aprovecharé para arreglar cajones y poner cosas en orden…", escribía en su cuenta de Instagram, para contar la noticia.

Un día más tarde, la presentadora reaparecía en la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' por videollamada para dar la última hora de su estado de salud. Además, su marido, Juan del Val, aprovechaba para explicar por qué él sí podía estar presente en plató. Según contaba, Nuria estaba en casa y él "llevaba sin verla cinco días". El domingo, ambos estuvieron en 'La Roca', el programa que presenta Nuria desde principios de temporada y más tarde fueron a cenar. Sin embargo, no se volvieron a ver. Como ha contado del Val, el "se fue a un apartamento donde suele escribir" y aunque "esperaba verla el martes porque tenía que venir aquí al tener una sección", Nuria dio positivo, y él "no volvió a casa". "Ha coincidido que desde el domingo no nos veíamos", ha añadido.

Juan del Val se pone al frente de 'La Roca'

El domingo, Nuria no podía ponerse al frente de 'La Roca', el programa que lleva presentando desde principio de temporada las tardes de los domingos en La Sexta. En su lugar, Juan del Val tomaba las riendas, aunque Nuria estaba muy presente e incluso intervenía en varias ocasiones durante el programa.





En un primer momento, la comunicadora aparecía como un holograma en plató. "Estamos en directo", decía hasta que Del Val la interrumpió para tomar la palabra: "En directo estoy yo, tú eres un holograma, ¿No te ves?". "Voy a estar pendiente durante todo el programa, porque lo dejo en tus manos y no las tengo todas conmigo", reaccionaba ella, entre risas.

Con Juan del Val al frente, 'La Roca' obtenía un 4,1% de cuota de pantalla y una media de 526.000 espectadores. Además, el programa lograba más de 5 millones de contactos acumulados. Una semana antes, el domingo 16 de enero, cuando Nuria sí se ponía al frente del espacio, los datos logrados eran muy similares. Más concretamente, el espacio se hacía con un 4,2% de share y 540.000 espectadores de media estaban al otro lado de la pantalla. Y es que el programa se mantiene en esa línea desde principios de enero. El día 9, en el primer programa de 2022, la cuota de pantalla obtenida fue de 4,4% y 563.000 espectadores.

