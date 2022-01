Pablo Motos para los pies a Juan del Val por su última metedura de pata en 'El Hormiguero'

Juan de Val ha sido uno de los descubrimientos televisivos más importantes de los últimos años. El escritor y guionista se ha convertido en un asiduo de diferentes programas de televisión, sobre todo de Atresmedia. 'El Hormiguero', 'La hora de la 1' y ahora 'La Roca' han sido algunos de los espacios que se han ido sumando a su currículum televisivo.

En este sentido, en algunas ocasiones, el marido de Nuria Roca se hace de notar por algunas sus declaraciones, en las que no se muerde la lengua respecto a los asuntos sobre los que da su opinión. En esta línea, el último capítulo polémico que ha protagonizado fue el pasado jueves en el programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero', en el que participa cada jueves para sumarse a la 'Tertulia de actualidad', sección en la que está acompañado por otros rostros conocidos de nuestra televisión como Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca o el propio Pablo Motos.









Todo se produjo cuando el escritor hizo un comentario sobre las producciones audiovisuales cuyos temas principales son las biografías de algunos de los rostros más conocidos de ciertos sectores: televisión, deporte, cine, teatro...

"Los documentales en las plataformas", empezaba diciendo Del Val antes de ser cortado por Pablo Motos para lanzarle una clara advertencia. "Hoy no, Juan. Es que hoy están grabando un documental para una plataforma".

La polémica reflexión de Juan del Val en 'El Hormiguero'

La cuestión es que en el plató de 'El Hormiguero' había un equipo de producción de la serie que se está grabando sobre la vida de Tamara Falcó: "Lo sé, pero es Tamara -Falcó-, es un personaje que es relevante, importante, pero es que hay 30 documentales por cada plataforma".

El polémico Juan del Val no está mal esta semana #WillSmithEHpic.twitter.com/aPR24Jc75w — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 20, 2022

Después, Cristina Pardo, presentadora de 'Más vale tarde', pidió a Juan del Val que aclarase, aún más, su crítica, señalando que de lo que él se quejaba es que había mucho contenido de personas, según su opinión, no son tan relevantes como para tener una producción audiovisual con su nombre.

"En este programa hay una persona que ha salido en uno de esos documentales, que es Pilar Rubio, así que no sé en qué jardín te estás metiendo", ha señalado Cristina Pardo antes de Pablo Motos volviese a reiterar que se estaba grabando una serie sobre Tamara Falcó: "Hoy están grabando un documental sobre Tamara que veremos próximamente en Netflix. No sé si te has dado cuenta de que hay 65 cámaras, Juan".

"Estoy deseando ver el documental de Tamara Falcó porque me parece que tiene interés y el de Pilar Rubio, pero la gente dirá que tengo razón cuando empiece a ver el catálogo de las plataformas y se empiecen a preguntar por qué a un determinado tío se le ha hecho un documental", concluyó Juan del Val.