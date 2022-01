Juan del Val estalla contra los medios de comunicación y no se olvida de laSexta: "Y esta casa también"

Este domingo, Nuria Roca ha vuelto a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de ‘La Roca’.Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus durante las navidades a raíz de la llegada de ómicron, la presentadora dio paso a Juan del Val para dar comienzo a la sección de la que se encarga. El colaborador es un conocido personaje televisivo por todas las polémicas que ha protagonizado al manifestar su sincera opinión sobre diversos temas, por lo que, cada domingo, se dirige a todos “los amargados”.

En esta ocasión, el escritor ha querido poner sobre la mesa la última polémica que ha protagonizado junto a su mujer. En plenas navidades y sexta ola de la pandemia, la pareja decidió hacer un viaje a Turquía junto a sus hijos para celebrar la Nochevieja. Este hecho, hizo que el matrimonio fuese muy criticado en redes sociales, dado que muchos señalaron a Roca como una “hipócrita” y la acusaron de faltar el respeto a la audiencia. Esto se debe a que, hace unos meses, los colaboradores de ‘El Hormiguero’ pidieron, durante la tertulia de los jueves junto a Pablo Motos, que se limitasen los desplazamientos en Navidad para frenar los contagios.

"El viaje ha ido muy bien. Nos lo hemos pasado fenomenal en Turquía", aseguraba la conductora del espacio. "No voy a entrar en eso. Una cosa genera un titular y luego otro. No os preocupéis, está todo en orden. Ya está contestado todo y no tengo ningún problema”, reconocía Roca. No obstante, fue su marido quien quiso sacar el tema en ‘La Roca’.









"Así conviertes esto en una bola"



“Vamos a hablar de la gente que se aprovecha de los amargados y fomenta a los amargados, que son los medios de comunicación”, comenzaba diciendo el colaborador. “¡Anda!”, exclamaba Roca muy sorprendida. “Pero te voy a decir una cosa. Todos. Y esta casa también”, aseguraba Del Val, dejando claro que ni laSexta, cadena en la que trabaja, se salva. “Se ponen a sacar unos titulares súper perversos para contar cosas que, en realidad, no han sucedido. Esta es mi teoría y creo que os la puedo demostrar”, se quejaba el colaborador.

“¿Vamos a hablar del globito?”, quiso saber Roca, haciendo referencia a su viaje a Turquía. “Vamos a hablar del viaje a Turquía. Cuenta que ha pasado”, le pedía el tertuliano a su mujer. “A ver. La mayoría de la gente no se ha enterado y han hecho mucho ruido. Yo decido con mi familia irme de vacaciones para pasar la Nochevieja en Turquía. ¿Por qué? Porque se puede, cumplimos todas las medidas de seguridad, te proteges y no haces daño a nadie”, comenzaba explicando la presentadora.

“De repente, yo subo una foto desde el aeropuerto para decir que me voy. Empecé a recibir muchos mensajes diciendo que y predicaba una cosa y luego no cumplía con el ejemplo. Decían que yo había dicho que no se podía viajar”, agregaba. “En ese momento, algunos medios de comunicación se hacen eco de unos comentarios que te hacen a ti en redes sociales… Tú respondes a esos comentarios de redes y así conviertes esto en una bola. La realidad es que no ha sucedido nada, sino que gente que está en su derecho te ha criticado por lo que ellos consideran una incoherencia”, apuntaba Del Val, señalando que los medios también se hicieron eco de la reacción de Roca antes las críticas en las redes.

"Esa gente, que podríamos llamar amargados, lo importante son los medios de comunicación que necesitan clicks para conseguir visitas. Lo que sucede es que la bomba aumenta… Para mí el problema de todo esto es que todos estos titulares van a hacer algo que me parece intolerable. Creo que los que se consideran periodistas deberían luchar con esto porque literalmente se van a cargar el periodismo”, zanjaba el comunicador de Atresmedia.