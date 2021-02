Las consecuencias que ha tenido para Juan del Val sus duras críticas a los concursantes de 'El Desafío'

Juan del Val, guionista de 'El Hormiguero' y jurado de 'El Desafío', ha sido noticia en los últimos días por su disputa con la conocida diseñadora española, Ágatha Ruiz de la Prada, que en las últimas horas ha vertido duras declaraciones contra el marido de Nuria Roca.

El escritor ha sido una de las principales irrupciones de esta temporada en nuestra televisión, después de que Pablo Motos contase con él para participar en la tertulia que se celebra los jueves en 'El Hormiguero', junto a otros rostros conocidos de nuestro país como Cristina Pardo, Tamara Falcó o Nuria Roca.

La presencia en televisión de Juan del Val

Su presencia en la televisión ha ido ganando fuerza y también ha participado en diferentes tertulias de otros programas de televisión, como 'La hora de la 1'. Pero uno de sus primeros grandes papeles en la pequeña pantalla llegó de la mano de 'El Desafío', el concurso de Antena 3 presentado por Roberto Leal,donde ha dejado algunas valoraciones para el recuerdo.

Pero esta temporada será recordada por el importante choque que ha tenido con Ruiz de la Prada, la reconocida diseñadora española. En este sentido, Ágatha ha charlado con los compañeros del diario ABC, donde ha explicado su punto de vista sobre el escritor.

Reconociendo que su faceta como cantante y bailarina no es buena, Ruiz de la Prada está enfadada con las diferentes valoraciones que Juan del Val ha vertido sobre su paso en el concurso, señalando incluso que llegaron a ser insultantes en algunos momentos del programa: "Juan del Val no tiene sentido del humor ni es educado. Va de intelectual, pero no lo es. Yo he tenido la suerte de conocer a todos los intelectuales de este país: Umbral, Cela, Gala, Aranguren... él no es ni una imitación barata. Prefiero a Jorge Javier Vázquez".

El mensaje más sincero de Juan del Val

En este sentido, el escritor ha reconocido en su cuenta de Twitter a pocas horas de que se emita el polémico programa, que los últimos días no han sido nada fáciles y que incluso ha llegado a recibir mensajes fuera de tono por su papel de jurado dentro del programa: "Llevo toda la semana sin contestar a muchos insultos, desprecios y mentiras y así seguiré. No me gustan las guerras y desde luego esta no es la mía. El odio, el rencor y el clasismo no forman parte de mi vida. Disfrutad del programa". Con este mensaje ha querido aclarar la situación en la que se encuentra, pero dejando claro que no tiene pensado cambiar su actitud, a pesar de las críticas recibidas en redes sociales.

Llevo toda la semana sin contestar a muchos insultos, desprecios y mentiras... Y así seguiré. No me gustan las guerras y desde luego esta no es la mía. El odio, el rencor y el clasismo no forman parte de mi vida. Disfrutad del programa. #ElDesafío5 — Juan del Val Pérez (@delvaljuan) February 12, 2021

