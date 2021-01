Las consecuencias que ha tenido para Isabel Gemio su polémica entrevista con María Teresa Campos

¿Quién no está al día acerca de la disputa que ha habido entre María Teresa Campos e Isabel Gemio? Y es que ya sabemos que cuando algo provoca audiencias e interés público, se convierte en viral y no se habla de otra cosa que no sea de eso. Esto es lo que ha pasado con el enfrentamiento público que han tenido las dos periodistas anteriormente citadas.

Dos mujeres que han sido grandes en el mundo de la comunicación, con programas propios, profesionales intachables, pero egocéntricas como ellas solas y lo más importante de todo, desterradas a la soledad por no tener un público al que dirigirse.

Las dos han tenido que renovarse una vez muertas mediáticamente. Y lo cierto es que eso es muy digno, ya que tanto Isabel como María Teresa Campos han demostrado ser unas trabajadoras insaciables que todo ha sido poco para ellas. No había espacio en la gran pantalla que llenaban hace años y han sabido buscarse un hueco en Youtube donde hacen lo que les da la gana y donde han protagonizado su última polémica.

Isabel Gemio acudía al canal de María Teresa Campos para someterse a una entrevista y, posteriormente, era la matriarca del clan Campos la que acudía al de su amiga. Esta última entrevista parece que no ha gustado nada a la veterana, ya que además de sacarle el tema de su edad, le ha preguntado por sus parejas y sobre todo, por sus últimas polémicas.

En dicho contenido vimos a una María Teresa Campos muy prepotente y egocéntrica, y a una Isabel Gemio que no se cansa de ser políticamente correcta y que además, en algunas ocasiones se peca de ser cansina e incluso graciosa.

Tras la emisión de esta entrevista, las dos han estado en la palestra informativa como hacía tiempo... aunque lo cierto es que más Isabel Gemio, que María Teresa, ya que esta última cada mes es protagonista de alguna noticia. La que fuera una de las grandes periodistas de radio lleva alejada del foco mediático desde hace años y ahora, con este distanciamiento público, ha vuelto a la pantalla.

Y no es que lo esté rentabilizando, sino que Isabel Gemio se va a aprovechar de ello indirectamente porque su nombre estaba más que olvidado, sobre todo para las nuevas generaciones que se habían olvidado de aquella señora que entrevistó a grandes personajes del país. Y como todo, esto también tiene un coste para ella, el sufrimiento que dice estar pasando por las críticas que está recibiendo... sin duda el peaje de volver a esa pantalla que tanto echaba de menos y el de recibir visitas a su canal de Youtube.

