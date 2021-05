Lara Álvarez cumple años: sus inicios con una leyenda de Antena 3 y su larga lista sentimental

Se podría decir que Lara Álvarez es de esas personas que han nacido con estrella y, esa buena suerte -combinada con trabajo-, le ha acompañado en su 35 años de vida que cumple este sábado 29 de mayo.

En estos momentos está metida de lleno en la última edición de 'Supervivientes' y quienes siguen este programa de Mediaset la pueden ver presentando el reality desde la isla Cayos Cochinos, en Honduras y ya van ocho años.

Pero no es lo único que tiene entre manos. El 11 de junio comienza la Eurocopa 2021 de fútbol y Lara pone voz a 'Juntos somos más', el tema oficial para apoyar a la Selección Española. Una colaboración de la presentadora con su amigay cantante Beatriz Luengo y el marido de esta, el también cantante Yotuel.

Una canción, dice la propia Lara "para bailar, para animar, para venirse arriba y, sobre todo, para apoyar a la Selección desde España. Vamos a ganar".

La isla, su segunda casa

'Supervivientes 2021' es la octava vez que Lara se pone al frente del concurso desde la isla, "es mi segunda casa", lo que no significa que siempre sea igual, "cada año es una aventura distinta", aseguraba la periodista antes de partir hacia Honduras durante la presentación de la presente edición. Presentación en la que hacía una defensa de este tipo de formatos televisivos ante críticas de personajes muy influyentes como el actor Javier Gutierrez para quien "los reality shows deberían desaparecer de las cadenas de televisión".

Madrid 21/06/18David Sierra Romero David Sierra





"La opinión es libre" dice Lara Álvarez y "cada uno decide lo que consume. Me siento tan privilegiada de poder formar parte del entretenimiento de este país que solo tengo palabras de halago a este tipo de formatos donde el espectador sabe lo que consume, y el participante lo que hace. No hay manipulación".

Lara es ya una de las estrellas de Mediaset y es una de las presentadoras del panorama televisivo más conocidas. A sus 35 años se puede decir que ha triunfado en un medio tan competitivo como la televisión en el que comenzó como actriz, con tan solo 12 años, en series como 'A las once en casa' de TVE o 'El grupo' de Telecinco.

Pese a que quería triunfar en la interpretación, a la hora de la verdad, se inclinó por el periodismo dando sus primeros pasos en el mundo de la comunicación en 'Hoy por ti' de Telemadrid junto a Nieves Herrero. Lo siguiente fue su paso por el periodismo deportivo en Marca TV, la Sexta, Cuatro y Telecinco.

Tras una temporada junto a Susanna Griso en 'Espejo Público' regresó a Telecinco como fichaje para 'Supervivientes' y formar parte del equipo de 'Gran Hermano'. La cadena la ha elegido en dos ocasiones -2016 y 2018-, para dar las campanadas de Nochevieja.





El refugio al que siempre vuelve: su familia y Choco, su labrador

"Familia, donde la vida empieza y el amor nunca termina" así define Lara Álvarez lo que son para ella sus padres, su hermano Bosco y sus mascotas, en especial, su labrador, Choco.

Lara deja constancia en sus redes, sobre todo en Instagram lo que le cuesta separarse de Choco cada vez que sus compromisos profesionales así lo exigen. Y eso que, como ella dice, el labrador se queda con los abuelos. Los padres de la periodista son su gran apoyo y su gran refugio, los que siempre están y a los que siempre vuelve.

Está muy unida a ellos y a su hermano Bosco con el que comparte aficiones como el surf, deporte que practican siempre que pueden y el trabajo se lo permite. El mar es una de sus pasiones y más después de superar el miedo a nadar entre peces y tiburones.

Una vida sentimental ajetreada

En alguna que otra entrevista, Lara Álvarez ha afirmado que no necesita a nadie a su lado para ser feliz. Pero lo cierto es que nunca ha pasado mucho tiempo sin tener algún amor especial a su lado.

Deportistas, actores, modelos, algún que otro desconocido también, forman parte de su historia sentimental. Una de sus relaciones más seguidas por la prensa del corazón fue con Sergio Ramos. Un flechazo que atravesó el corazón de ambos cuando la periodista pidió al defensa del Real Madrid que le firmara una camiseta para un acto benéfico.





La relación entre Lara y Sergio fue intermitente, hasta que terminó cuando el futbolista comenzó a salir con Pilar Rubio.

Con Fernando Alonso tuvo una intensa relación que duró poco más de un año. Su aventura, que llevaban discretamente, se descubrió cuando la presentadora y el piloto de Fórmula 1 fueron pillados durante un viaje a Nueva York.





También ha salido con el cómico Ángel Martín y el actor Adrián Lastra. Y consiguió que el modelo Andrés Velencoso, celoso al máximo de su vida privada, hablara de noviazgo e incluso se dejaran ver abrazados y de la mano por la calle.





Entre sus novios desconocidos, o no personajes públicos, están Adrián Torres -un pintor malagueño-, Dani Miralles -bailarín-, Edu Blanco -un empresario argentino-, Román Mosteiro -del que dicen llegó, incluso, a presentárselo a sus padres- y su actual pareja Pana -instructor de surf y al que ha conocido grabando las promociones de la última edición de 'Supervivientes'-.



Pero Lara, de momento, no ha encontrado al hombre con el que formar una familia y tener hijos, como ha dicho en alguna que otra entrevista: "Quiero ser madre sin duda. Me falta encontrar una persona que pase lo que pase en la relación pueda ser un buen padre y eso aún no lo he encontrado".

El videoclip de la polémica: "Amo a Laura"

"Tuve una movida con esto...". Y esto era el videclip que grabó cuando era estudiante de Periodismo en el Centro Universitario Villanueva de Madrid para la MTV con un falso grupo musical Los Happiness.

Lara Álvarez le confesaba a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' que aquel vídeo fue fruto de una campaña de marketing brutal para contrarrestar otra campaña polémica de la misma cadena de televisión. Como el tiempo pone todo en su sitio, ha quedado claro que todo fue una artimaña de la MTV para conseguir ruido mediático.