El lado secreto de Lady Di que la serie "The Crown" no cuenta

La cuarta temporada de "The Crown", la serie británica que narra la vida de Isabel II, sigue acaparando titulares. La llegada de personajes tan mediáticos como Margaret Thatcher y, especialmente, de Diana de Gales, unida a ciertos pasajes muy controvertidos ha levantado ampollas no solo en Buckingham, sino también en algunos sectores de la clase política británica. Tal es así que el Gobierno del Reino Unido ha tomado cartas en el asunto y ha pedido a Netflix que incluya al inicio de cada capítulo un aviso dejando claro que The Crown es una obra de ficción.

La trama en torno al personaje de Lady Di es lo que más suspicacias ha levantado. Roberto Devorik, confidente de la princesa de Gales, ha contado en la revista "Hola" alguna de las falsedades que se cuentan en la serie. En primer lugar destaca que la actriz Emma Corrin, que da vida precisamente a Lady Di en "The Crown", no se parece físicamente en ella salvo en la voz. "La actriz no tiene ni su 'allure' ni su fineza", destaca. El amigo de la Princesa cuenta que Lady Di estaba obsesionada con aprender de las mujeres más poderosas del mundo. Por este motivo se leía las biografías de personajes célebres como Eva Perón o Madame Marie Curie.

En la entrevista, Devorik sostiene que a Diana de Gales no le gustaba salir de fiesta salvo para ir al ballet o al teatro y que prefería quedarse en casa viendo la televisión en la cama con una bandeja de comida. Además, la época de la bulimia es un capítulo que se repite incesantemente en la serie pero que, en palabras suyas, fue algo muy puntual en su vida. "Era muy saludable, casi vegetariana y fan de la pasta", señala.

Roberto Devorik también asegura que Diana de Gales conocía la historia de su marido con Camila desde un principio. "Diana sabía que, a una determinada hora, Carlos hablaba por teléfono con Camila. Lo supo desde el principio de su matrimonio", cuenta. Pese a los problemas familiares, Diana se llevaba muy bien con la princesa Margarita y detestaba al duque de Edimburgo. ¿Y con la reina Isabel II? Sobre esta cuestión, Devorik explica que la Reina aconsejó a Lady Di acudir a un hospital psiquiátrico por los problemas en su matrimonio. Diana de Gales le contestó: "Yo voy si Carlos viene conmigo, porque los dos lo necesitamos".

Para Devorik, el gran cambio que introdujo Diana de Gales en la familia real británica fue que la Corona se acercó más al pueblo.

ENFADO DEL PRÍNCIPE CARLOS

Aunque en Buckingham siempre han querido mantenerse al margen de la representación de la familia real en la serie de Netflix, este silencio ha sido roto con la llegada de uno de los temas más espinosos para los Windsor: Lady Di. Amigos cercanos a Carlos de Inglaterra han denunciado que la cuarta temporada muestra un retrato "erróneo" de la fallida relación entre el heredero y la joven Spencer.

"No hay ninguna intención de contar una historia cuidadosamente matizada, todo es muy bidimensional", comentaron fuentes cercanas al príncipe, según Daily Mail. "El público no debe dejarse engañar pensando que esta es un relato preciso de lo que realmente sucedió", agregaron estas fuentes que lamentan la falta de sensibilidad de la serie al abordar hechos dolorosos que aún no han cicatrizado.

El heredero, que este pasado sábado 14 de noviembre cumplió 72 años, está muy a disgusto con la representación que hace la serie protagonizada por Olivia Colman de su persona y de su matrimonio. Entre los pasajes que han molestado especialmente al príncipe están algunos en los que agrede verbalmente de su esposa o en el que Diana confronta a la Reina y a Carlos en la Catedral de San Pablo. Otro aspecto que le ha molestado, es que la serie sugiere que el idilio entre Carlos y Camila Parker Bowles continuó durante su noviazgo con Diana y posterior boda.

