Kiko Rivera estalla y se enfrenta a la prensa tras ser preguntado por su madre: "Venid a mi casa"

Kiko Rivera ha disfrutado de un familiar fin de semana en La Coruña. Junto a su mujer, Irene Rosales y sus tres hijos, Francisco, Ana y Carlota, el Dj se desplazó a Galicia, donde se reunió con unos amigos con los que pudo disfrutar de un merecido descanso y degustar la gastronomía típica de la capital gallega, como buena cuenta de ello nos ha dado en sus redes sociales.

"La familia que uno elige" publicaba en un story de Instagram donde un sonriente Kiko, luciendo dientes, mostraba a su pandilla gallega sentada a la mesa y rebosaba felicidad. Pero los acontecimientos experimentaron un giro radical. Al aterrizar en Sevilla la noche del domingo, horas antes del 65 cumpleaños de Isabel Pantoja, el Dj mostró su lado menos amable con la prensa, que se interesó por si tenía intención de felicitar a su madre así como por la venta de su parte de Cantora.

A Kiko le cambió la cara al escuchar el nombre de su madre, y la simpatía y el buen humor que había mostrado durante el fin de semana se quedaron en La Coruña. "Estoy con mis hijos" espetó el Dj, quien rehusó hacer alguna manifestación más. Visiblemente molesto y enfadado Kiko, al subir al ascensor, usó la ironía para manifestar el hartazgo que siente: "Venid aquí también si queréis, aquí a mi cuarto, a mi casa...".

La situación económica del hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, comenzó a ganar importancia durante la pandemia de coronavirus, cuando el artista español pidió ayuda a través de las redes sociales para poder pagar una deuda que él no podía afrontar. Unos meses después, sin embargo, sorprendía a sus seguidores y a los medios de comunicación al descubrir que se había comprado un coche de más de 80.000 euros.

Un asunto que ha abordado la semana pasada el programa de Telecinco, 'Sálvame', donde el amigo del artista, Rafa Mora, ha intervenido para explicar la situación. En primera instancia, ha querido recordar que su actual pareja, Irene Rosales, ya no colabora en el espacio de Mediaset, 'Viva la Vida'.





"Yo, primero, tendré que comprobar que esta noticia es cierta y que, efectivamente, Kiko se ha comprado un coche nuevo. Pero vamos, para él, 80.000 euros no es mucho, los puede cobrar perfectamente en una noche, porque su caché no es el mío, ni el de otro cualquiera", ha revelado el colaborador de 'Sálvame'. Unas palabras que distan mucho tras recordar de nuevo el vídeo de Instagram en el que él mismo, como ya hemos contado, pidió ayuda a sus seguidores para poder afrontar la deuda de 700 euros que, por aquel entonces, su economía no le permitía saldar.