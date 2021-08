Duro revés para Kiko Rivera después del cumpleaños de Isabel Pantoja: paso por el quirófano

Kiko Rivera se convertía este jueves en uno de los grandes protagonistas del día al anunciar, sin previo aviso, su inminente paso por quirófano. A través de varias historias compartidas a través de su cuenta de Instagram -con una vía puesta y ataviado con el pijama típico de cualquier hospital- el hijo de Isabel Pantoja revelaba una nueva e inesperada operación, sin aclarar de qué se trataba y desatando una gran preocupación entre sus seguidores.

Horas después, y en el plató de 'Sálvame', era Anabel Pantoja quien quitaba hierro a la intervención, asegurando que a pesar de no tener ni idea del paso de su primo por el hospital, confiaba en que de ser algún tema grave ella se habría enterado. La colaboradora, preocupada, admitía que había llamado a Irene Rosales para preguntarle por el asunto pero ésta no le había cogido el teléfono.

Decidiendo acabar con las especulaciones ha sido el propio Kiko quien, a través de sus redes sociales (como no podía ser de otra manera) ha roto su silencio para desvelar, a última hora de la tarde, el motivo de su inesperada y sorprendente entrada en quirófano. "Por problemas de salud hemos tenido que sacar la banda gástrica", confesaba el Dj. "Ya os contaré más adelante pero me ha hecho un daño bastante importante en el estómago", ha adelantado, sin explicar por el momento a qué daño se refiere y asegurando que "comienza una nueva vida y toca cuidarse al 100%".





Además, y demostrando que no existe ni atisbo de crisis en su matrimonio con Irene pese a lo que se ha dicho en las últimas semanas, el hijo de la tonadillera ha querido agradecer el apoyo incondicional de su mujer, a quien define como "mi pilar fundamental", confesando que "no me deja solo en ningún momento".

Kiko, que ha pasado por quirófano en una conocida clínica estética sevillana, recibirá el alta en los próximos días y entonces será él quien, a buen seguro, detalla -no sabemos si vía exclusiva o de modo gratuito- los motivos de esta inesperada operación con la que se despide, años después, de la banda gástrica, que no ha tenido los efectos deseados en el DJ, decidido a empezar a cuidar su alimentación de una vez por todas.

El silencio de Kiko Rivera tras el cumpleaños de Isabel Pantoja

Escenificando la ruptura total con su madre y que no hay tregua posible en la guerra que mantienen desde hace un año, Kiko Rivera decidía no felicitar a Isabel Pantoja este lunes en su 65 cumpleaños. El dj, que suele emplear las redes sociales para comentar todo aquello que le preocupa, le emociona o le indigna, 'ignoraba' completamente esta fecha -marcada en rojo en el calendario todos los años hasta ahora-, como si la tonadillera ya ni existiese, evitando además llamarla para intentar acercar posturas en un día tan especial, una postura que ha sorprendido a todos sus seguidores.





Un cumpleaños que ha sido, sin duda, el más triste y solitario para la artista, que soplaba las velas en Cantora acompañada tan solo por su hermano Agustín, su madre doña Ana y dos íntimas amigas, lejos de las grandes fiestas que Pantoja organizaba antaño, cuando la relación con su hijo Kiko era idílica. Ahora, y en un complicado momento económico, anímico, legal y familiar, Isabel no tiene nada que celebrar, como ha confesado Isa Pantoja tras felicitar a su madre. "Está triste, está mal, pero es normal por la situación", aseguraba la colaboradora en 'El programa del verano'.