Kiko Rivera confiesa por qué le ofrecieron la colaboración en Canal Sur: "Fue a mi bautizo"

Tras las polémica generada por ser fichado en Canal Sur como comentarista deportivo, puesto que abandonó por todas las críticas recibidas, Kiko Rivera aprovechó su intervención en 'Hoy No se Sale', programa de entrevistas de Ibai Llanos y Bruno Pol Feliu en UBEAT, para pronunciarse al respecto. Asimismo, no se cortó a la hora de hablar negativamente del partido político que le acusó de tener que dedicarse a "la farándula para conseguir un trabajo".

"Lo cuento porque me apetece contarlo", comenzó a decir el DJ. Según explicó el hijo de Isabel Pantoja, él fue a Canal Sur para cerrrar una negociación en torno al lanzamiento de su nuevo tema, lo que le llevó a otra propuesta de trabajo: "Cuando me voy a ir, me dice una de las directoras que no me vaya, que el director quería conocerme".

Acto seguido, el personaje mediático reveló cómo se había llevado a cabo esa renunión. "Aparece el pibe con un folio y en ese folio, una foto de revista impresa en blanco y negro del día de mi bautizo. Sale mi padre, yo en medio y mi madre, y detrás una tuna tocando. Me dice: '¿Te acuerdas de este día? Ese de la tuna soy yo'. El director de Canal Sur fue el que tocó la tuna en mi bautizo", comentó a Ibai, quien se mostraba sorprendido.

"Me preguntó si me gustaba el fútbol y yo soy muy futbolero '¿Te gustaría venir a colaborar con nosotros durante la temporada durante el partido del Sevilla?', me dijo". Dado que, por la situación de la pandemia, no cuenta con próximos conciertos, afirmó que le venía muy bien aceptar la oferta, aunque solo le ofrecieron 85 euros por partido. "Para verlo en casa gratis, qué me importa verlo aquí, echo el rato y luego me voy a cenar con mi mujer", apuntó.

Asimismo, confesó cómo se sintió al ver todas las críticas que recibió tras anunciar su nuevo proyecto en la emisora andaluza y al protagonizar un enfrentamiento por redes sociales con Ignacio Molina, diputado de Adelante Andalucía en el parlamento andaluz. "Me irrité, me cagué en su puta madre y que no quería su nombre en su boca asquerosa podemita de mierda. Me calenté, ahí fallé", reconoció el hijo de la tonadilerra.

Finalmente, aseguró que no volverá a participar en ninguna tertulia de este tipo: "Al final, no me sale rentable ni por 85 ni por 85.000 euros. Yo vivo de otra cosa. Lo mío es otra cosa. No voy más".

Jóvenes que estáis estudiando periodismo. ¡Dejadlo todo! Tenéis que ir a la farándula para conseguir un trabajo en Canal Sur.



Gracias Juanma Moreno por contratar a Kiko Rivera. Exquisita gestión �� pic.twitter.com/bD5QQH7TZH — Adelante Andalucía (@AdelanteAND) September 24, 2020

Ante las falsedades que se están difundiendo, Canal Sur Radio quiere hacer público que la retribución que el DJ Kiko Rivera va a percibir por su colaboración puntual en La Gran Jugada de hoy será la misma que recibe el resto de colaboradores habituales: 85 euros. — Canal Sur Radio (@CanalSurRadio) September 24, 2020

No tengo la necesidad de aguantar esto amigos.

De verdad que no — KIKO RIVERA (@riverakiko) September 25, 2020

Sabéis que me da pena?

Que estando el mundo como está le den bombo a una colaboración ocasional como bien han dicho canal sur por 85 euros... que no pienso coger.

Que se los meta el pou

Por donde le quepa que seguro que le cabe ✌�� — KIKO RIVERA (@riverakiko) September 25, 2020

Su rechazo por la televisión

De la misma manera, anunció a los espectadores que tampoco quiere volver a los platós de televisión, gracias a lo que comenzó a desarrollarse su carrera profesional. "A mí los platós de televisión no me gustan. Lo que pasa es que tengo que convivir con ellos. A veces por necesidad económica he tenido que hacerlo. Por suerte o desgracia tengo esa posibilidad y lo aprovecho como lo aprovecharía cualquier otra persona. Yo vivo de la música y Twitch es mi hobby…. Me gustan los videojuegos, soy muy malo en todos… pero me lo paso muy bien", afirmó.