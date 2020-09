La respuesta de un diputado de Podemos a Kiko Rivera tras decirle que "tiene la cara de un Pou"

La polémica contratación de Kiko Rivera como comentarista deportivo en el canal de radio autonómico de Andalucía, Canal Sur Radio, sigue enfrentando en Twitter al propio artista con el diputado de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, Nacho Molina.

El revuelo generado ha hecho que el propio hijo de Isabel Pantoja decidiera renunciar a esta colaboración en el programa deportivo 'La gran jugada', donde había debutado con motivo de la final de la Supercopa de Europa que enfrentaba al club de sus amores, el Sevilla, contra el Bayern de Munich.Incluso la emisora tuvo que precisar en las redes que la retribución de Rivera no era superior al de otros colaboradores: 85 euros.

El duro tuit de Adelante Andalucía contra Kiko Rivera

Uno de los tuits que más ha dolido a Kiko Rivera es el de Adelante Andalucía, que se mostró muy duro contra el fichaje del dj, al considerar que esta colaboración obedece a su condición de artista y perteneciente a la farándula, y no por sus méritos periodísticos. Además, aprovechaban para atizar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla: “Jóvenes que estáis estudiando periodismo. ¡Dejadlo todo! Tenéis que ir a la farándula para conseguir un trabajo en Canal Sur. Gracias Juanma Moreno por contratar a Kiko Rivera. Exquisita gestión”, comentaba la formación liderada por Teresa Rodríguez.

Jóvenes que estáis estudiando periodismo. ¡Dejadlo todo! Tenéis que ir a la farándula para conseguir un trabajo en Canal Sur.



Gracias Juanma Moreno por contratar a Kiko Rivera. Exquisita gestión �� pic.twitter.com/bD5QQH7TZH — Adelante Andalucía (@AdelanteAND) September 24, 2020

Kiko Rivera renuncia a la colaboración

Ante la polémica servida por su fichaje, ha sido el propio hijo de Isabel Pantoja quien anunció en Twitter que renunciaba a seguir colaborando en el programa 'La gran jugada' de Canal Sur Radio: "No tengo porque aguantar a portavoces de nada el tener mi nombre en su asquerosa boca podemita y demás cosas...@CanalSurRadio renunció a mi salario y a volver a ir a comentar un partido con vosotros”, manifestaba un dolido Rivera.

He tomado una decisión.

Mi vida es mucho más bonita que todo esto.

No tengo porque aguantar a portavoces de nada el tener mi nombre en su asquerosa boca podemita y demás cosas...@CanalSurRadio renunció a mi salario y a volver a ir a comentar un partido con vosotros. A Juí �� — KIKO RIVERA (@riverakiko) September 25, 2020

El rifirrafe entre Kiko Rivera y el diputado de Adelante Andalucía

Pero como decimos, la polémica no ha quedado zanjada. Y es que el diputado podemita Nacho Molina ha continuado ajustando cuentas con el célebre artista. Tras mostrar su disconformidad por el fichaje del hijo mayor de Isabel Pantoja en la red del pájaro azul, Rivera optó por no callarse y comparar al político de izquierdas con Pou (Videojuego del género de mascotas virtuales, y cuyo diseño está basado en una patata): “Y ya sabéis a quien me refiero con el Pou....porque tiene toda la cara de un Pou pero en viejo”, comentaba el dj.

Y ya sabéis a quien me refiero con el pou....porque tiene toda la cara de un pou pero en viejo — KIKO RIVERA (@riverakiko) September 25, 2020

Y a su vez, Nacho Molina ha vuelto a contestar a Kiko Rivera, esta vez para poner en duda su condición de dj: “Yo tendré cara de Pou pero por lo menos no digo que soy DJ por poner una lista de Spotify en una discoteca”.