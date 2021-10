Kiko Matamoros responde alto y claro a Coto por lo que dijo de Mila Ximénez tras su muerte: “¿Era necesario?”

El tertuliano de Telecinco, Kiko Matamoros, respondía este domingo a su hermano Coto y sus duras palabras hacia la también colaboradora Mila Ximénez, precisamente días después del fallecimiento de esta. Además, el mayor de los gemelos ha querido aclarar también las acusaciones que se habían vertido sobre todo el equipo de Sálvame, además de hablar claro sobre los principales líderes políticos y de posicionarse dentro del espectro ideológico.

Kiko, que se considera a sí mismo “liberal”, definía este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista para El Español como un “Sancho Panza”, así como a Ayuso la compara con el protagonista de 'Bienvenido, Mr. Chance', “un jardinero que llega a asesorar a presidente de los EEUU, y era un perfecto ignorante”. También criticaba a Irene Montero, a la que califica como “indigente cultural”, así como a Abascal como una “portera cotilla”.









Las palabras de Coto Matamoros sobre Mila Ximénez



Apenas unos días después del fallecimiento de la ex de Manolo Santana, Coto Matamoros intervino en una entrevista en un canal de Youtube para hablar de su relación con el mundo Mediaset, y lanzó serias acusaciones contra los colaboradores de 'Sálvame'. “Se drogan todos”, aseguraba. “Una vez me llamó drogadicto una tía con la que me habría drogado mil veces en un plató de televisión. ‘Hombre, yo farlopa sabía que te metías, porque te has metido conmigo, pero alucinógenos, no sabía’, le dije”, sugería.

Concretamente, apuntaba a Ximénez, que en varias ocasiones reconoció problemas en el pasado con la droga. “El único que se drogaba en Crónicas Marcianas era yo, y bueno, esa mujer que se murió hace poco, Mila Ximénez, que de vez en cuando entraba y me decía: ‘¿tienes algo?’, porque estaba nerviosa y le daba”.









Kiko Matamoros responde a su hermano



Por toda esa polémica le preguntaban este domingo en una entrevista a su hermano Kiko, compañero tanto de Mila como del resto del equipo de 'Sálvame'. “¿Es cierto lo que dijo su hermano Coto, eso de que en Sálvame todo el mundo va drogado?”, le cuestionaban.

“Para empezar, me parece una gilipollez, porque es mentira”, respondía tajante Matamoros a su propio hermano, con el que mantiene una tensa relación desde hace años, en los que ambos se han criticado en más de una ocasión.

“Y si quería decir algo de eso, haberlo dicho, por lo menos, en el caso de Mila, en vida de Mila. Me parece de una cobardía y de una suciedad… Mila dijo en su libro biográfico que había sido cocainómana. Pero, ¿era necesario contar esas cosas, que no sé ni si son verdad ni si son mentira, o si nacen de su frustración por no tener un espacio que ha perdido él solito?”, preguntaba Kiko a su hermano pequeño. “Pues no lo sé. Pero vamos, me ha parecido muy desagradable. Ese señalamiento público de la gente, a cuento de qué. A ti qué te han hecho. Pero vamos, de mi hermano no quiero hablar mucho”, le sentenciaba.