Kiko Hernández ataca duramente a Terelu Campos: "Eres muy mala profesional"

Kiko Hernández no se ha cortado a la hora de contestar a Terelu Campos. El colaborador de Sálvame se ha mostrado muy molesto con su excompañera de programa al ver sus declaraciones en Viva la vida.

Terelu prefirió no entrar en discusiones con Hernández cuando le pusieron este sábado las imágenes de él comentando su exclusiva en ¡Hola!: "Yo es que no tengo nada que responderles Sandra, cada cual que sea responsable de las palabras que dice y de los actos que comete, no tengo nada que contestar, absolutamente nada de nada". Una situación muy tensa que llevó a Sandra Barneda a preguntarle si aún consideraba a los colaboradores de Sálvame como sus amigos: "Yo no lo sé".

Unas palabras que han sacado de quicio al exconcursante de Gran Hermano. Tremendamente enfadado, Kiko pedía dos minutos de silencio para contestar a Terelu. Sin ningún tapujo, Hernández no dudaba en calificar a su excompañera de "muy mala profesional" y la invitaba a que la próxima vez dijese su nombre sin miedo, que no se andase por las ramas: "¡Qué tramposa eres! ¡Qué tramposilla nos has salido Terelu Campos! Con esa dignidad con la que te vistes: yo no he visto nada, yo no quiero ver nada, yo lo que me pongáis aquí, yo vengo virgen a la entrevista".

¿Cómo le habrán sentado estos ataques al clan de las Campos? ¿Habrá posibilidad de reconciliación entre el universo Sálvame y las hijas de María Teresa? Solo el tiempo nos lo dirá, por ahora, parece que es misión imposible.