De Katy Perry a Kaley Cuoco: los famosos que han reconocido haberse sometido a retoques estéticos

Los retoques estéticos entre los famosos siempre ha sido algo habitual, dado que viven de su imagen y todos intentan evitar la vejez a toda costa. No obstante, lo que era un tema tabú se ha ido normalizando hasta tal punto que son las propias celebrities quienes hablar públicamente de las intervenciones que se han hecho para verse mejor. Aunque muchos lo siguen negando, la adicción por la cirugía plástica es real, sobre todo en la industria del entretenimiento, donde claramente destacan las Kardashian. Sin embargo, no son las únicas que han hablado abiertamente sobre ello.

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis es popularmente recordada por su trabajo en películas como 'Halloween' (1978), 'Trading Places' (1983), 'A Fish Called Wanda' (1988), 'My Girl' (1991), 'True Lies' (1994) o 'Freaky Friday' (2003). La actriz siempre se ha mostrado muy sincera y no fue menos a la hora de hablar de los retoques estéticos que se ha hecho.

"Me he hecho un poco de cirugía plástica. Me he hecho una pequeña liposucción. Me he puesto un poco de bótox. ¿Y sabes qué? Nada de eso funciona. Nada", confesaba en una entrevista con The Telegraph de 2002.





Kaley Cuoco

En el caso de Kaley Cuoco, siempre se le ha conocido con el mismo aspecto, ya que llegó a nuestras vidas como Penny en 'The Big Bang Theory' con el físico ya retocado. En una entrevista para Women's Health, la actriz reconoció que se ha operado la nariz, se hizo un aumento de pecho, lo que considera que fue "lo mejor que hizo", y se puso algunos rellenos.

"Por mucho que quieras amar tu interior, lo siento, también quieres verte bien. No creo que debas hacerlo por un hombre ni por nadie, pero si te hace sentir segura de ti misma, es increíble", contaba Cuoco al respecto.









Kanye West

El rapero ha formado parte durante año de las familia de los retoques estéticos por excelencia: las Kardashian. De hecho, él mismo reconoció que también se había animado a pasar por quirófano para verse mejor. En el caso de West, se hizo una liposucción. "Quería verme bien para vosotros (...) No quería que me llamaran gordo como a Rob en la boda", soltaba el artista, haciendo referencia al peso que ganó Rob Kardashian con el paso de los años y concretamente a como se vio en su boda con Kim.









Katy Perry

Siempre se ha señalado que las estrellas del pop suelen hacerse algunos retoques. Así lo confirma Katy Perry, aunque en su caso confirma que nunca ha pasado por quirófano. "Me he hecho láser y me he puesto inyecciones bajo los ojos para el ahuecamiento que recomendaría a todo el mundo que quiera una solución para sus ojeras, pero todos mis activos son reales", contaba Perry a Refinery29.









Britney Spears

En el caso de Britney, sigue un ejemplo muy similar al de Perry. "Un médico al que acudo, el Dr. Kanodia (se refiere al cirujano Raj Kanodia), me hace cosas divertidas a veces: ya me he inyectado los labios", decía la princesa del pop en la revista InStyle.









Jane Fonda

"Bob Evans me felicitó por mi nuevo y corto corte de pelo, y yo le dije: 'Gracias'. Me acabo de hacer un 'trabajo' en la barbilla y el cuello y me han quitado las bolsas de debajo de los ojos, así que he decidido que sería bueno hacerme un nuevo corte de pelo para que la gente piense que es mi nuevo pelo'", contaba en su blog en 2010.

"Le pareció tan gracioso que me felicitó por hacer lo que, según él, nunca había oído hacer a nadie: admitir que se había operado. De todos modos, pensaba escribir un post sobre ello, así que ¿a quién le importa? Ahora, me veo más cómo me siento. Me alegro de haberlo hecho", zanjaba la actriz.





Ashley Tisdale

Muchas famosas se operan por la presión que sienten frente a las cámaras, ya que desarrollan una necesidad por verse bien y algunas se terminar arrepintiendo. Esto le paso a Ashley Tisdale, quien decidió recular y retirarse los implantes de pecho. "Como sabéis, he sido muy abierta sobre mi viaje por la salud mental y creo que esto es igualmente importante. Hace años me sometí a una cirugía de aumento de pecho. Antes de la cirugía, sentía constantemente que mi cuerpo era inferior y pensé que este cambio me haría sentir más completa y más segura de mí misma. Y por un corto período de tiempo… lo hizo", contaba desde sus redes sociales.

"Pero poco a poco comencé a luchar con problemas de salud menores que simplemente no cuadraban: sensibilidad a algunos alimentos y problemas intestinales que pensé que podrían ser causados por mis implantes. Entonces, el invierno pasado decidí someterme a la extracción de implantes. Esta foto de arriba fue tomada dos meses después de mi cirugía de retirada de los implantes y creo que se puede decir lo feliz que estoy de finalmente ser completamente yo", zanjaba.









Robbie Williams

Robbie Williams nunca ha tenido ningún problema en hablar de cualquier cosa, por lo que no tuvo ningún reparo al contar que se había puesto bótox y retocado la barbilla. "Haces un nuevo álbum y esperas que sea un éxito, tienes 42 años, estás gordo, tienes bolsas en los ojos y tienes que crear un gran estribillo", apuntaba, dejando claro los motivos por los que se había animado a pasar por quirófano.









Tyra Banks

En el caso de Tyra Banks, aprovechó uno de sus libros para sincerarse sobre su relación con la cirugía estética: "Podía respirar bien, pero añadí la cirugía estética. ¡Lo admito! Pelo falso y me hice la nariz. Siento que tengo la responsabilidad de decir la verdad".









Courteney Cox

Courteney Cox echó mano del bótox para mantenerse siempre joven, pero ahora se arrepiente. "Ser una mujer en esta industria no es la cosa más fácil del mundo, pero creo que he aprendido una lección. Tengo un nuevo lema: simplemente, dejar que las cosas sean como sean. Hay algunas partes de envejecer que son fantásticas, como ver a mi hija atravesar el juego de la vida", decía al respecto.









Nicole Kidman

"He utilizado bótox aunque no me ha gustado el resultado. Ya no lo uso y ahora puedo mover otra vez la frente" confesaba la actriz en 2011. "Puedo decir que no he vuelto a usarlo y que lo que ves ahora es fruto de una vida sana, de alejarme del humo del tabaco y de dormir todas las horas que puedo. Nada de cirugía", agegaba.









Gisele Bündchen

La top model también usó su autobiografía 'Lecciones: mi camino hacia una vida con significado' para hablar de cómo se había sentido siempre presionada por mantener un físico perfecto a ojos de la sociedad. "Comencé a sentirme muy incómoda con el tamaño de mi pecho. Me enfadé y me deprimí. Lo hice por mí, pero me di cuenta que sobre todo lo hice para complacer a otros. Una de las decisiones más molestas que he tomado en mi vida", cuentra tras reconocer que se arrepiente.









Victoria Beckham

Igual que otras compañeras del mundillo, Victoria Beckham se decantó por retirarse los implantes de pecho que se puso cuando era joven al considerar que eran desproporcionados para su cuerpo: "Todos esos años lo negué (su operación de aumento de pecho) y fue un síntoma de inseguridad. Sé feliz con lo que tienes".









Marc Jacobs

En el caso de algunos famosos, se hacen retoques estético de manera habitual, muchos de ellos como mantenimiento. Así lo reconoció Marc Jacobs en una entrevista para Vogue: "Tengo algunas cicatrices alrededor de las orejas, mi cara está hinchada y tengo un cuello magullado, pero sigo publicando en Instagram. No me importa. Ni siquiera lo veo como un esfuerzo por ser transparente. Estoy haciendo lo que hago normalmente, que es vivir mi vida y compartirla con quién esté interesado".









Mickey Rourke

Otros desarrollar tal adicción a los cambios estéticos, que son capaces de mostrar diferentes narices a lo largo de su vida. Este es el caso de Mickey Rourke. Según ha contado él mismo, se ha operado varias veces la nariz, pero también se ha retocado otras partes del rostro: "La mayor parte fue para arreglar el desastre de mi cara provocado por el boxeo, pero acudí al tipo equivocado para rehacerla".