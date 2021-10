El secreto de Karlos Arguiñano para saber si los mejillones están en buen estado antes de cocerlos

El famoso chef Karlos Arguiñano, habitual en los consejos para nuestra cocina, daba hace unos días la clave a los espectadores de su programa en Antena 3 para saber si un mejillón está en mal estado antes de cocinarlo. El cocinero vasco, que cuenta con décadas frente a las cámaras, no sólo daba consejos sobre la preparación de los moluscos antes de que vayan a la olla, sino también el secreto para saber si todavía siguen en buen estado una vez los hemos cocido.

Ya sea con la tortilla de patatas, las magdalenas, las setas de temporada o incluso un buen plato de lentejas, el legendario chef da sus consejos desde el programa 'Cocina abierta', que se emite en la cadena de Atresmedia. No obstante, a pesar de los más de 20 años que lleva en televisión, el cocinero aseguró recientemente que dona todo el dinero que ingresa por publicidad.

Tras la entrega del Premio Nacional de Televisión en 2021 aseguró no cobraría los 30.000 euros asociados al premio, ya que lo decidió donar a la ONG Zaporeak, una asociación que da de comer a los refugiados en la isla griega de Chios, y al Banco de Alimentos de Gipuzko: “Dono todo lo que gano por la publicidad, que es bastante dinero. Ayudo al pueblo saharaui, a Aldeas Infantiles, hace 25 años abrí una guardería en Caracas y he fundado con Gastón Acurio un comedor social para niños en Pachacútec (Perú), donde se dan 300 desayunos al día. Lo que más me duele es que haya niños que no tengan comida para llevarse a la boca y ancianos que pasen frío en invierno”, comentaba.









El secreto de Arguiñano para los mejillones



Pero volviendo a sus consejos culinarios, Arguiñano explicaba hace unos días que hay una clave para saber si los mejillones siguen en buen estado: que las valvas del molusco estén cerradas. “Si hay alguno abierto, lo rechazáis, por si acaso, porque por un mejillón podemos estropearlo todo”. Y es que estas se abrirán una vez entre en cocción. No obstante, si alguna de ellas está abierta, destaca el chef, se le da un pequeño golpe con los dedos y, si la valva se cierra inmediatamente, es que está viva y todavía se podría comer.

Caso opuesto ocurre una vez hemos cocido los mejillones. Si en el supuesto de que estuviesen abiertas antes de ir a la olla tendríamos que descartarlos, si después de cocerlos siguen cerrados, entonces tenemos que deshacernos de ellos, ya que podría seguir vivo.









Arguiñano y todo sobre las setas



Aunque el champiñón es la seta más consumida, por su disponibilidad y precio, hay una gran variedad a tener en cuenta: shiitakes, namek, enoki, shimeji, las setas de cardo, gírgola o champiñón ostra. Como consecuencia, el cocinero ha querido compartir algunas de las cosas más importantes a tener en cuenta para comerlas, dado que pueden sentar mal al conllevar algunos peligros.

De la misma manera, Arguiñano aconseja comprobar si las setas se encuentran buen estado antes de cocinarlas, teniendo en cuenta algunos detalles de su aspecto, dado que pueden tener consecuencias negativas a la hora de comerlas. "Cuando vayáis a comprar, que estén todas igualitas, que no tengan manchas", indicaba el conductor del espacio, dejando claro que es importante ver el aspecto antes de cocinarlas.









Asimismo, ha remarcado que las setas siempre hay que cocinarlas y que nunca se deben comer crudas, ya que pueden sentar mal al estómago: "Hay que cocinar las setas. Cruda, la seta es indigesta. No comáis setas en crudo. Alguna vez, suelo ver champiñones, en alguna ensalada, cortados en laminas. Y no. La seta en crudo es indigesta, quiero que lo sepáis. Hay que concinarlas".