Karlos Arguiñano pone fecha a su retirada en televisión: "Llevo ya 54 años en la cocina"

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Asimismo, sus trucos para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre ha gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. Karlos Arguiñano ha vuelto a ponerse frente del programa de cocina, pero, esta vez, ha dedicado parte del espacio a sus compañeros de profesión y ha hablado de los años que le quedan entre los fogones.

"Hablando de grandes cocineros, a Dabiz Muñoz le han dado, este año, un premio a 'Mejor cocinero del mundo'. Un 'hurra' por Dabiz Muñoz. Eso no se lo dan a cualquiera", comenzaba diciendo el cocinero, destacando el exitoso trabajo del marido de Cristina Pedroche, quien fue galardonado en septiembre como el mejor cocinero del mundo en los premios 'The Best Chef Awards 2021'.

A raíz de esto, también destacó la labor de Andoni Luis Aduriz: "También han dado un premio a 'mejor cocinero empresario' en España a Andoni Luis Aduriz, otro grande de la cocina". "En España tenemos un lote importante de importantísimos cocinero de fama mundial. Yo estoy muy orgulloso de todos ellos", opinaba, asegurando que en nuestro país hay un gran nivel en la hostelería.









"Son todos más jóvenes que yo. Algunos ya estuvimos en esta pelea hace muchos años. Yo llevo ya 54 años en la cocina, soy de los abuelitos de aquí", comentaba, haciendo referencia a que, actualmente, hay jóvenes promesas de la cocina y que él ya se ha quedado viejo a su lado.

"No va a ser por muchos años, pero estoy muy contento haciendo todos los días estos trabajos para todos vosotros", decía entonces el conductor del espacio de Antena 3, dejando caer que no le queda mucho tiempo para retirarse, aunque no ha querido concretar la fecha. "Para vosotros, para que cojáis pistas y sigáis comiendo bien. Estar sanos y fuertes, sin gastar mucho", declaraba, señalando el objetivo de cada uno de sus programas.

La carrera de Arguiñano

Hijo de taxista y modista, siempre tuvo clara su admiración por la cocina, pero no por la comunicación. Después de la enseñanza obligatoria, cursó estudios de maestría industrial. Es por esto por lo que comenzó trabajando en la fábrica de trenes de Beasáin (CAF) como chapista. No obstante, con tan solo 17 años, decidió apuntarse a la Escuela de Hostelería del Hotel Euromar, en Zarauz, dirigido por Luis Irizar.

Tras años de formación, en 1978, abrió su primer negocio y se puso al frente de un hotel restaurante en Zarauz. Al igual que, en 1996, inauguró su propia Escuela de hostelería Aiala. A pesar de esto, en los 90, vio su oportunidad de dar el salto a la televisión y enseñar a millones de personas lo que a él le gusta hacer. En 1991, un año después de presentar su propio formato en ETB, su popularidad comenzó a despegar gracias a TVE, donde se puso al frente de 'El menú de cada día'.

Poco después, en la misma cadena, compaginaba su programa con 'El sábado cocino yo', en el que enseñaba cocina básica cada sábado por la mañana. En 1993, el mismo formato pasó a llamarse 'El menú de Karlos Arguiñano' y el de los fines de semana 'Los sábados con fundamento'. Al igual que, en 1995 se renombró como 'La cocina de Arguiñano' y, dos años después, él y su formato fueron fichados por Telecinco.









A raíz de esto, se forjó una carrera internacional al hacerse con su propio espacio televisivo en argentina, aunque meses después volvió al canal de Mediaset. De 1997 al 2000 pasó a llamarse 'Karlos Arguiñano en tu cocina' y fue visto en Argentina Televisora Color (ATC) el primer año y, luego, en Canal 13. Durante su paso por Argentina, su programa se comenzó a titular 'Cocina con Fundamento' y fue sustituido por Ramón Roteta, Eva Arguiñano y Begoña Atutxa.

En 2002, el cocinero regresó a TVE y, en 2004, presentó 'Karlos Arguiñano en tu cocina' durante seis años. En 2010, rompió su contrato con Mediaset y se trasladó a Atresmedia. Actualmente, el chef mantiene sus formatos producidos por Bainet Media y se siguen emitiendo en Antena 3: 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' en Antena 3, Antena 3 Internacional, Nova y ATRESplayer.