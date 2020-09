Karlos Arguiñano bombardea a los políticos: "Son unos zoquetes. Me entristece lo poco preparados que están"

Con motivo del estreno de la nueva temporada de 'Cocina a bierta con Karlos Arguiñano',Cristina Pardo visitó al cocinero para conocer su opinión sobre asituación actual en la que nos encontramos. La presentadora quiso hacer hincapié en el trabajo de los políticos durante esta crisis generada por el Covid-19.

"Son unos zoquetes. Si no se unen en este caso, ¿cuándo se van a unir? Están para dirigir un país, pero no son capaces ni de dirigir lo suyo ¿Cómo van a dirigir un país si no controlan lo suyo? Ya ves las traiciones que tienen entre ellos todo el rato", contestó Arguiñano en 'Liarla Pardo', donde dejó clara su opinión respecto a los políticos españoles: "Me entristece mucho lo poco preparados que están. O esa es la sensación que tengo".

"Ellos cobran siempre, ¿no? Son listos de cojones. Y cuando se retiran siguen cobrando. Lo tienen muy bien organizado. Mi padre siempre decía que no le importaba que los políticos se subieran el sueldo, pero que le subieran a él lo mismo. Y tenía razón. A los políticos los vamos a sufrir toda la vida", continuó opinando.

Asimismo, el presentador también quiso hablar de los políticos que han sido acusados de sustraer dinero de arcas públicas para el beneficio de su partido, ya que, considera, que se debería hablar más de ese tema. "No me importa que me robes, pero sí que no me devuelvas lo que has robado. Y de eso no habla nadie. ¿Por qué los informativos no piden todos los días que se devuelva lo que la gente ha robado? No lo entiendo", apuntó.

"Cuando me preguntan digo que soy socialdemocráta, pero no sé ni lo que es. A mí lo que de verdad me gustaría es que nadie pase hambre ni frío ahora cuando llegue el invierno. Eso es lo que tienen que solucionar los políticos", concluyó.