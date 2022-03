Juanra Bonet tiene un despiste en el 'El millonario' que ayuda a la concursante a resolver una pregunta clave

Este sábado, Juanra Bonet volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 al ponerse al frente de '¿Quién quiere ser millonario?'.El presentador siempre suele mantenerse firme antes todas las respuestas e intenta ayudar a los concursantes en todo lo posible, pero sin dar ninguna pista que les pueda ayudar a dar con la correcta. No obstante, no es una posición fácil.

"A veces me preguntan, si te la sabes, ¿Cómo te lo callas? Es que no hace falta porque yo también dudo de si me la sé. Dudas de todo. Y respecto al gesto, claro, cómo se interpreta el gesto. Cuando un concursante intenta leer el gesto del presentador es cuando ya está en caída libre... No es conveniente interpretar al presentador. Pero, sí es conveniente utilizarme cuando se necesite como para recordar lo que han dicho antes cuando están dudando", contaba en una entrevista para COPE.

A pesar de ello, en la entrega de este fin de semana, al presentador se le escapó una pista clave para dar con la respuesta correcta al hacer una broma, las que suele hacer para aliviar la tensión del ambiente. María José Cano se encontraba muy pensativa ante la sexta pregunta. "Mark es uno de los fundadores de Facebook ¿Cómo se deletrea su apellido?", le preguntaba el presentador. "Ya tenéis todos mi contraseña del wifi", decía Bonet tras leer todas las opciones. A pesar de ello, la concursante estaba tan concetrada que hizo caso omiso de la reacción del presentador.









"Sí, es feísimo"



"Aquí ya tengo mis dificultades. Sé que la 'D' no es. Queda feo", opinaba la participante. "Sí, es feísimo. Feísimo", corroboraba el presentador, haciendo una disimulada referencia a 'S-U-C-K-E-R-B-E-R-G' por la palabra malsonante que es 'sucker' al traducirla al castellano. "A ver cómo he visto yo escrito esto. La memoria fotográfica. No lo sé, voy a pedir el comodín del 50 por ciento", seguía dudando ella.

"Igual tengo mala suerte y se quedan las dos sobre las que tengo dudas, pero sí. Vamos a por el comodín. Igual lo tiro y se queda en la 'D', pero vamos a intentarlo", decía la concursante tras descartar, junto al presentador, la cuarta opción. Una vez usado el comodín, se desecharon las opciones 'A' y 'C', por lo que fue la 'B' la que resultó ser la correcta. "Menos mal que era esta y no Arnold Schwarzenegger", bromeaba el comunicador.

Finalmente, a la concursante le fue muy bien y se terminó llevando 100.000 euros, ya que se arriesgó hasta la pregunta 14. "La última glaciación se llama 'Würm', 'Günz-Milde', 'Donau' o 'Biber'?", le preguntó Bonet. "Pues, fantástico, porque de glaciaciones sí que no tengo ni idea. Si estuviera muy abajo, diría una, pero es que no tengo este dato", contestaba la participante. "La que me suena un poquito es 'Würm', pero no sé si de la glaciación o de otra cosa. No lo sé. Lo vamos a dejar aquí, nos vamos a plantar", decidía la concursante, dado que no lo tenía claro. Sin embargo, luego se acabó arrepintiendo, ya que su intención no falló y la respuesta correcta era 'Würm'. "¿No sé puede volver atrás, no?", bromeaba.