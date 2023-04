Juanma Castaño desvela en TVE la inesperada respuesta de Dabiz Muñoz cuando le pidió ayuda antes de Masterchef

El director del Partidazo de COPE, Juanma Castaño, pasaba este miércoles por el programa de TVE, 'Días de tele', que presenta Julia Otero, para comentar, entre otras cosas, su paso por el reality de cocina de la misma cadena, 'Masterchef Celebrity'. Allí se proclamó gran triunfador del programa junto al humorista Miki Nadal, que también le acompañaba este martes en plató y con el que, tras un comienzo rocoso, ha terminado entablando una gran amistad.

No obstante, el periodista deportivo ha querido sincerarse sobre algunos episodios que rodearon el programa de cocina, y fue precisamente el papel que jugó el famoso cocinero Dabiz Muñoz, antes de que comenzase 'Masterchef'. Así, Castaño desvelaba la inesperada respuesta que recibió de parte del chef de Diverxo, precisamente un día que el periodista asturiano acudió a cenar y, ya que estaba, le hizo una propuesta.









La inesperada respuesta de Dabiz Muñoz a Juanma Castaño



“Me han contado que Juanma antes de entrar en Masterchef llamó a uno de los mejores cocineros, Dabiz Muñoz, aprovechando que estabas en el restaurante con él, pero te dijo que él ya tenía candidato, se te había adelantado Miki Nadal”, le preguntaba Julia Otero, presentadora de 'Días de tele' al director del Partidazo de COPE.

“Fui a cenar a Diverxo, y sabes que para ir a cenar a este restaurante necesitas meses de antelación de reserva, ni iba a ir a Masterchef. Pero esa noche pensé aprovechar si salía Dabiz decirle que iba a ir a Masterchef y pedirle algún consejo o una clase”, contaba Juanma Castaño en el programa de TVE. “Y cuando salió, yo no conocía a Miki, de hecho le odiaba, y le dije a Dabiz: “hombre qué tal, peus voy a ir a Masterchef Celebrity, tal, a ver si me das algún consejo”. Y me responde: “no, ya estoy con Miki Nadal”.









Una respuesta que el mismo Juanma Castaño confiesa, le sentó “como una puñalada”: “Fue una puñalada, luego la cuenta, claro. Una puñalada tremenda, me sentí herido en el orgullo”. Otero preguntaba con curiosidad si “la gente se prepara con los grandes cocineros”. En ese momento le tocaba responder a Miki Nadal: “Le pides el favor. Yo quiero puntualizar que, de todo lo que ha contado, sólo hay una cosa que no es verdad: dices que hay que esperar meses para ir a Diverxo, eso tú”.

“Además lo dice en todas las entrevistas”, apuntillaba Castaño. “Y va fardando que, cuando tú no tienes restaurante, le llamas para preguntarle”, pinchaba Otero que recibía una ironía por respuesta: “Para eso sí que somos amigos”.









Juanma Castaño responde a si es antimadridista



Otro tema que comentaban al principio del programa eran las sospechas de José Miguel Contreras de que el comunicador deportivo de COPE fuera 'antimadridista': “Soy observador de la realidad, casualmente madridista”, puntualizaba entre risas el productor ejecutivo de 'Días de tele'. “El caso es que los periodistas deportivos, en general, escondéis un poco... Menos el Sporting de Gijón, que es tu tierra como asturiano, el resto...”, preguntaba Julia Otero.

Pero la respuesta de Juanma Castaño era clara: “Es que decir que eres del Sporting no ofende a nadie, salvo a los del Oviedo, que no son muchos, no pasa nada. Soy del Sporting y, en este país, sobre todo a los periodistas deportivos nos cuesta convencer a la gente de que se puede vivir sin ser del Madrid ni del Barça. Parece que todo el mundo está obligado a ser del Madrid o del Barça. Pues yo no soy de ninguno de los dos, y más ahora que trabajo tengo más razones para no serlo, porque me gusta mantener la equidistancia y la neutralidad”, concluía.