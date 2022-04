Juanma Castaño confiesa cómo ha cambiado su vida tras ganar MasterChef: "Se fijan en mí en los supermercados"

La noche del martes, Juanma Castaño se ha convertido en el invitado de 'La Azotea' de TRECE.El periodista deportivo y director de 'El Partidazo de COPE' se encuentra en un gran momento de su carrera, ya que, además de presentar uno de los programas de referencia en la radio, se convirtió en el ganador de 'MasterChef Celebrity' junto a Miki Nadal y, actualmente, presenta su propio programa en Movistar+: 'Cinco Tenedores'.

Aunque siempre ha sido un reconocido periodista, su aparición en el talent culinario de TVE le ha cambiado la vida, dado que ha sido "el salto" que le ha convertido en un personaje televisivo. Desde entonces, aparece de forma habitual en muchos programas de la pequeña pantalla tanto de invitado como de colaborador, como sucedió cuando fue a 'El Hormiguero' como miembro de la tertulia. "Tengo un problema y es que creo que estoy en el límite de caer un poco pesado y que digan 'ya está otra vez este'. Llega un momento en el que ya me da vergüenza porque la gente dirá que me vaya ya a mi casa porque soy un pesado", dice Castaño al respecto tras reconocer que no rechaza ninguna entrevista porque él también se dedica a pedirlas en su día a día.

"Tampoco quiero convertirme en un personaje. Es que yo soy como vosotros. Hago un programa de radio por la noche y me metieron en una historia de cocina en la tele, que es lo que fue el salto de popularidad en ese sentido. Antes estaba metido en el mundo del deporta y, ahora, he dado un salto en el que ya noto que me conocen", confiesa el entrevistado a Antonio Hueso y María Ruiz.





"Me daba vergüenza..."



"Fui a Nueva York hace un mes y me conocía mucha gente. Y no españoles. Eran latinos que ven el canal internacional de Televisión Española. Me daba vergüenza...", desvela el periodista, señalando lo mucho que le sorprendió que le reconociesen fuera de nuestro país. "Me paraban y pensé: 'soy un famoso global'", agregaba entre risas.

"Ahora, soy una persona muy respetada en los supermercados. Las señoras que compran en el supermercado se fijan en lo que yo compro como si yo fuera una referencia. Llevo lo mismo que la señora en la cesta: yogures, limones, patatas y cebollas. No hago alta cocina en mi casa", cuenta el ganador del talent de La 1. "Es curioso como me he acercado a otro tipo de gente, que es gente que te recibe mejor que la gente del deporte. En el deporte hay a veces mucha tensión. Algunos seguidores están muy de uñas y aquí no. La gente se lo ha pasado bien, te han conocido y lo disfrutan", reconoce.

Respecto a la imagen de "cascarrabias" que empezó mostrando en 'MasterChef', el periodista reconoce que fue porque sentía que "no era su sitio": "Yo soy un periodista deportivo y, de repente, me veo en un programa con actores, actrices, modelos, cantantes... Yo pensaba que lo que tenía que estar haciendo es mi programa de radio de la noche. Pero te vas metiendo, van pasando las semanas y, luego, le cogí el gusto al programa y a los compañeros. Me lo pasé muy bien, pero, al principio, hasta los compañeros me decían que que pintaba allí".