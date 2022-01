Juan y Medio sufre un lapsus en pleno directo por lo que ve en una foto de Urdangarin: "Me pone nervioso"

'Aruseros' es un espacio que ocupa las mañanas de laSexta desde 2018. Con el paso de los años, sus datos de audiencia han ido mejorando hasta convertirse en competencia para la reina de las mañanas: 'El Programa de Ana Rosa'. El programa presentado por Alfonso Arús ha ido rozando el liderazgo con un 19% de share, no obstante, Telecinco sigue conservando su primera posición, aunque ha logrado adelantar a 'Espejo Público' en varias ocasiones.

El programa de laSexta es un espacio informativo. Sin embargo, son las características que le diferencias del resto lo que llama la atención de los espectadores. 'Aruseros' es un formato que trata temas de actualidad desde un punto de vista humorístico y desenfadado. El programa recoge aspectos relacionados con la actualidad, series, programas y otros temas sobre la televisión; tráfico, sucesos, meteorología, política, sociedad, famosos, naturaleza y medio ambiente, redes sociales, inventos, parodias, economía, deportes, gastronomía y curiosidades, incluyendo entrevistas y conexiones en directo.

De la misma manera que dedican parte del espacio a hacer un repaso de los mejores momentos que se han dado en televisión en estos últimos días. En esta ocasión, el programa de laSexta ha destacado un divertido momento que protagonizó Juan y Medio el pasado jueves. Como cada tarde, el presentador se puso al frente de ‘La tarde, aquí y ahora’ de Canal Sur.









"Yo ya lo veo y… Me pone nervioso"



Estos últimos días, Iñaki Urdangarin ha acaparado la atención de todos los medios de comunicación. Esto se debe a que Urdangarin fue pillado con otra mujer, concretamente Ainhoa Armentia. Esta noticia ha causado un gran revuelo al provocar la interrupción del matrimonio formado por la Infanta Cristina y Urdangarin. Como consecuencia, el programa de Canal Sur dedicó parte del espacio a analizar lo sucedido.

Mientras el presentador hablaba sobre ello con los colaboradores presentes en el plató, varias imágenes de Urdangarin aparecían en pantalla. En ese momento, el conductor del espacio se sobresaltaba a ver una de las imágenes: “¡Urdangarin con otra!”, exclamaba, mientras se giraba para ver la foto de cerca.

“Ah, no… Es su madre”, reculaba el presentador, mientras recuperaba la calma. “Es su madre, esa es su madre”, le aclaraban los colaboradores, quienes no pudieron retener la risa ante la reacción de Juan y Medio. “Es que ese tío me pone nervioso”, se justificaba el comunicador, señalando a Urdangarin. “Yo ya lo veo y… Me pone nervioso”, agregaba. “Perdón”, se disculpaba el presentador por haberse alterado de esa manera por el lapsus que había sufrido.