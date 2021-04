Juan y Medio no se corta y lanza esta advertencia sobre AstraZeneca al Gobierno: “¡Va a ser muy divertido!"

La vacuna de AstraZeneca ha vuelto a estar en el disparadero durante la última semana. Sobre todo, a partir de un miércoles crítico para el suero de la Universidad de Oxford: cuando la EMA reconoció los trombos como posible efecto secundario, la Unión Europea en pleno quedó en jaque. De ahí la decisión tomada por España, que de momento pasa a administrar la inyección británica sólo entre los 60 y los 69 años.

Ante tal panorama, las dudas están a la orden del día. A pesar de que la Agencia Europea del Medicamento antepuso el beneficio de la vacuna contra el coronavirus ante cualquier riesgo, ha habido miedo entre los ciudadanos. A la par que incertidumbre, ya que aún no está claro cómo se actuará con aquellos que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca. ¿Habrá una segunda de idéntico suero para ellos? ¿Recibirán otra vacuna? ¿Su inmunización se reducirá a una sola dosis?

Mientras todo esto se aclara, los dimes y diretes con esta vacuna han dado el salto a la televisión. Muchos de sus personajes han hablado sobre AstraZeneca en los últimos días. Incluido un Juan y Medio que abordó la cuestión a su particular estilo en Canal Sur.

EFE/EPA/FEHIM DEMIRFEHIM DEMIR

Juan y Medio no se corta y lanza esta advertencia sobre AstraZeneca al Gobierno

24 horas después de que estallase la última polémica con la vacuna de AstraZeneca, el presentador y humorista almeriense no dudó en tocar el tema en ‘La Tarde aquí y ahora’. Juan y Medio aprovechó una de sus habituales entrevistas humanas para hacerlo.

En un momento dado, el conductor del magazín vespertino de la televisión pública andaluza, que hablaba con un hombre que pasó el coronavirus, recalcó: “Bueno, ya ha pasado, se ha puesto la primera vacuna. Ustedes saben, ahora nos pueden poner la primera… ¡y vete tú a saber si nos ponen la segunda!”.

Entre las risas de los invitados y del público presente en el plató, Juan y Medio quiso lanzar una suerte de advertencia al Gobierno. “Y, además, puede que lo que haya sea un fuego cruzado de vacunas. ‘¿Tú cuál te has puesto primero? Pues me voy a poner yo esta después, a ver qué pasa’. ¡Va a ser muy divertido esto!”, comentó entonces.

No conforme, el presentador siguió su disertación en tono humorístico. “Pero bueno, público: no hay por qué ponerse nervioso. Creo que debemos… (carraspeo dramático) confiar en los políticos”, añadió Juan y Medio, que no pudo contener una notable carcajada, otra vez generalizada, tras esta última afirmación. “Madre mía… No nos queda ná”, sentenció.