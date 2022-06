Juan Ibáñez y Damián Mollá confiesan cómo es Pablo Motos como jefe en 'El Hormiguero': "Se pasa mal"

'El Hormiguero' lleva más de quince años en emisión y una década como uno de los formatos estrella de Antena 3. A pesar de los años y de ser uno de los formatos más longevos en emisión, el programa presentado por Pablo Motos continúa siendo el espacio más visto en prime time y batiendo sus mejores datos. Habitualmente, el programa de las hormigas se hace con el minuto de oro, siendo el único que consigue arrebatárselo a 'Pasapalabra', concurso líder de Atresmedia.

Durante este tiempo, al programa de Antena 3 le ha dado tiempo a recibir a muchas personas en el plató y a infinidad de colaboradores. Son muy pocos los que siguen desde sus inicios. Marron, Juan Ibáñez, Damián Mollá y Luis Piedrahita son los únicos colaboradores que siguen formando parte del espacio desde sus inicios. Pilar Rubio y Marta Hazas, aunque no comenzaron en su lanzamiento, son las más veteranas, dado que colaboran de manera interrumpida con Trancas y Barrancas desde 2014.

Es por esto por lo que Juan Ibáñez y Damián Mollá llevan años sacando una sonrisa a los espectadores de El Hormiguero, aunque sus rostros son menos conocidos al encontrarse detrás de Trancas y Barrancas. A pesar de ello, forman parte de la organización del formato tras las cámaras, por lo que llevan años trabajando codo con codo con Pablo Motos. Por este motivo, en una entrevista para '¡Hola!' han hablado de cómo es trabajar con el presentador después de tantos años.

En primer lugar, los colaboradores han contado que la idea de 'El Hormiguero' surgió cuando los tres trabajaban juntos en la radio. "Cocreamos con él esta marcianada. Pablo ya tenía una idea, que fue gestando en reuniones. Nos preguntaba qué podíamos hacer", cuenta Juan Ibáñez. Asimismo, reconocer que, desde el principio, tenían claro que querían "ser muñecos", principalmente Damián porque es "muy tímido". "Me interesaba el tema de no salir delante de la cámara. Y que los muñecos fueran hormigas fue idea de Jorge Salvador", cuenta el cómico.









"Tú eres el primero que no quiere que Pablo se enfade"



A diferencia de Pablo Ibáñez, conocido como 'El hombre de negro' y hermano de Juan, no tienen pensado irse del programa de Antena 3. "Cuando acabe El Hormiguero, se terminarán las hormigas. Nuestro compromiso que tenemos es del cien por cien. Es que ni me lo he planteado. Lo que dure el programa, ahí estaremos", aseguraba Damián.

De hecho, reconocen que existe un gran ambiente tras las cámaras entre los miembros del equipo porque Motos es "cabezota" y tiene "fuerza de voluntad" e intenta mantener un buen ambiente. "Le gusta comer con todos cada lunes. Así, podemos contarnos las cosas fuera del curro y mantener la amistad", desvelaba Ibáñez.

Respecto al conductor del espacio, también reconocen que apenas pierde los nervios cuando organizan o se ponen frente a las cámaras. "Cada vez está más tranquilo", reconoce Juan. "Más que perder los nervios, que no los llega a perder, tú eres el primero que no quiere que Pablo se enfade. Al final, trabajamos entre amigos y se pasa muy mal cuando tu jefe, que es amigo, se enfada contigo" puntualizaba Damián muy sincero.

Por otro lado, también opinan sobre los nuevos colaboradores que han pasado a formar parte del equipo como es el caso de Tamara Falcó. "Ignora las cámaras y está tan tranquila, como hablando con amigos", asegura Damián, mientras su compañero destaca la "naturalidad" de la hija de Isabel Preysler.

De la misma manera, destacaban su gran amistad con Nuria Roca y afirmaban que Marron es su colaborador favorito: "Cuando entramos en la radio, le dieron la sección del tiempo y la convirtió en una sección estrella. Luego, en El Hormiguero está con la ciencia, que la da con el perfecto equilibrio de conocimiento y humor". Aunque para Mollá el mejor es Juan del Val.