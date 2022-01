Juan del Val confiesa a Nuria Roca la decisión que ha tomado tras presentar 'La Roca': "¿Lo habéis hablado?"

Este domingo,Nuria Roca ha vuelto a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de ‘La Roca’.La semana pasada, la presentadora se vio obligada a ausentarse tras dar positivo en coronavirus. El aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron también se ha visto reflejado en la pequeña pantalla y, siguiendo el ejemplo de compañeros como Risto Mejide o Dani Mateo, Roca tuvo que abandonar su puesto de trabajo para recuperarse.

El pasado miércoles 19 de enero, Nuria Roca anunció desde su cuenta oficial de Instagram que había dado positivo en coronavirus. Por este motivo, la colaboradora participó en la tertulia de ‘El Hormiguero’ por videollamada y tuvo que ausentarse al frente de ‘La Roca’, donde fue sustituida por Juan del Val.

“Pues por aquí me voy a quedar un rato… Realidad que hay que afrontar… Compromisos que hay que suspender… Proyectos que hay que retrasar… Trastornos que ocasionas a taaaanta gente…”, comenzaba escribiendo Roca desde sus redes sociales. “Lo primero, la salud, protección máxima y aislada para no perjudicar… Yo me encuentro bien así que aprovecharé para arreglar cajones y poner cosas en orden…”, aseguraba.

Después de contar con el escritor como presentador, este domingo, Roca volvió a coger las riendas. Esta situación ha sido objeto de las bromas entre el matrimonio, dado que suelen lanzarse este tipo de comentarios en pleno directo. “Juan, estás tú muy callado hoy ¿Qué pasa? Que como ahora eres ex presentador…”, le señalaba la presentadora al ver que no estaba haciendo comentarios de los suyos.









"Yo ya me he retirado como presentador"

“Hombre… Es que estoy viendo las evoluciones de la presentadora… También, he de decirte que tú también lo haces bien”, decía Del Val, bromeando así con que él había sido un gran presentador durante la ausencia de su mujer. “Es que manda…”, replicaba la conductora del espacio. “¿Sabéis a quién le toca la semana que viene? ¿Lo habéis hablado o no?”, bromeaba Gonzalo Miró. “Te digo yo que no va a estar aquí”, aseguraba Roca, dejando claro que ella seguirá siendo la presentadora.

“Gonzalo, yo me he retirado del mundo de la presentación”, apuntaba Del Val. “Ah, ¿Ya lo has dejado?”, reaccionaba la comunicadora entre risas. “Sí. Como decía un amigo nuestro… Dijo que iba a dejar la tele y no había hecho nada”, decía Del Val, mientras el programa le colocaba un rótulo de ‘Presentador retirado’. “Presentador retirado porque yo ya me he retirado. Es que ya no quiero más”, afirmaba el escritor. “Eres el presentador emérito”, bromeaba la conductora del espacio de laSexta.

No obstante, al vuelta de Roca fue el pasado jueves. Tras pasar los días del confinamiento, la presentadora dio negativo en la PCR, lo que le permitió retomar su día a día e intervenir en la mesa de actualidad de el programa de Trancas y Barrancas. Nada más comenzar, quiso explicar a Pablo Motos una de sus peores experiencias por haber estado aislada tras su positivo.

"Al principio, si no tienes síntomas porque lo pasas mal, piensas que está bien parar un par de días en casa, pero cuando es por obligación...Yo me he empezado a enfadar conmigo misma, con el mundo, me sentaba en una silla y no hacía nada", confesaba la presentadora. "Pensé: fenomenal, voy a arreglar cajones, ordenar la ropa... No he hecho nada, he desordenado. Estaba enfada", reconocía tras contar que solo había sufrido “tos y congestión”.