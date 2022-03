Juan del Val: cómo logró su primera entrevista, su llegada a 'El Hormiguero' y el día que presentó 'La Roca'

Juan Ángel del Val Pérez es un escritor, guionista director y presentador español, popularmente conocido como Juan del Val. Actualmente, desarrolla su labor profesional como colaborador en programas de Atresmedia como 'El Hormiguero' de Antena 3 o 'La Roca' de La Sexta, aunque durante su trayectoria ha pasado por RTVE y Telecinco, además de copresentar el programa de radio 'Lo mejor que te puede pasar'.

También es conocido por su labor como escritor. En el año 2019 ganó el premio 'Primavera' por su novela 'Candela' que cuenta la historia de una mujer de mediana edad que regenta un bar de barrio junto a su abuela y su madre. En 2021 ha publicado una nueva novela bajo el título 'Delparaíso' que narra los entresijos de lo que se vive en una urbanización de lujo.

Sus inicios en la profesión

Juan del Val comenzó a trabajar como periodista debido a su afición por los toros y por la escritura. Él mismo ha narrado, de manera reciente, en una entrevista a 'El Español' que en el año 1991 decidió dejar su trabajo en la obra, sin haber terminado 2º de BUP. En ese momento "me compro todos los periódicos para llamarles por la página de toros. Me presentaba diciendo que estaba en 2º de Periodismo y que me encantaría hacer prácticas. Había cierta inocencia por su parte y empuje por la mía, y todos me atendieron muy bien. Ahora sería imposible hacer eso", narra el presentador.





A raíz de ahí le encargaron una entrevista a un torero que supuso todo un reto para Del Val y es que "no sabía dónde estaban las letras, la hice", asegura. A partir de ahí, publicaron la entrevista y él empezó a "currar muchísimo", ya que tenía "muchas faltas de ortografía". El propio colaborador reconoce haber hecho cosas "vergonzantes" en esa época "como irme a la Facultad de Periodismo y aprenderme las asignaturas y los nombres de los profesores por si alguien me preguntaba". Además de eso empezó a formarse por su cuenta, comprando libros de redacción periodística.

Cuando ese medio cerró, a Juan le surge la oportunidad de trabajar en un nuevo programa de RNE, donde se quedó haciendo boletines. "Nadie me preguntó nunca jamás por mi carrera. De ahí a la televisión, a escribir en la revista Man, que fue donde conocí a Nuria Roca al entrevistarla, y llevo haciendo entretenimiento desde el año 2000", cuenta.

Cómo conoció a Nuria Roca

Del Val está casado con la también presentadora y colaboradora Nuria Roca, con quien comparte plató en algunos programas de televisión, además de haber hecho radio juntos. En diversas ocasiones, ambos han contado cómo se conocieron, un momento que Del Val recordó en el programa 'Fuera del mapa' junto a Alberto Chicote.





El cocinero se remontaba a finales de los años 90: "Si me hubieses preguntado por una persona popular a la que me hubiera gustado conocer, seguramente te habría dicho Nuria Roca", aseguraba Chicote. Del Val reconocía entonces que eso fue lo que le pasó y el motivo que le llevó a entrevistarla.

"Cuando vi a Nuria en televisión, en el año 98, esta chica, además de muy guapa, me pareció muy interesante y muy buena profesional. La entrevisté para la revista 'Man' y en esa entrevista surgió el amor. Yo la entrevisté a final de octubre del 98. En el año 99 estábamos viviendo juntos y hasta hoy", ha relatado el colaborador.





El día que tuvo que ponerse al frente de 'La Roca'

A finales del mes de enero, en plena sexta ola de covid, Nuria Roca se contagió de covid. Por este motivo, tuvo que estar unos días ausente de los platós de televisión, tanto del de 'El Hormiguero' donde participa los jueves en la tertulia de actualidad como de 'La Roca', el programa de las tardes de los domingos en La Sexta que presenta desde principio de temporada. Juan del Val fue el encargado de tomar el relevo y presentó el programa el pasado domingo 23 de enero. Eso sí, Nuria siguió muy de cerca el espacio, con varias intervenciones en directo durante el espacio.





Cómo llegó a 'El Hormiguero' y su papel en el programa

Juan del Val ha reconocido que tiene amistad con Pablo Motos desde hace años debido a su mujer, Nuria Roca. Hace años, del Val trabajó en la productora de 'El Hormiguero', por lo que ya le conocía. Pero su vinculación con el programa de las hormigas no llegó hasta el año 2018, durante la decimotercera temporada. En ese año, Nuria Roca empezó a ser colaboradora de 'El Hormiguero' y, según cuenta Del Val, fue el propio Pablo Motos quién le llamó para que formara parte de la sección de su mujer. Un año más tarde, Del Val se puso al frente de los retos de Pilar Rubio debido a la marcha de una persona del equipo.





Sin embargo, el punto clave han sido las tertulias, en las que participa actualmente. La noche de los jueves, 'El Hormiguero' cuenta con la tertulia de actualidad en la que participan Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val, con la moderación de Pablo Motos. Dentro de ella hay una sección, 'El polémico Juan del Val' de la cual se encarga el colaborador y que, en ocasiones, genera cierta polémica.

Se trata de una sección de humor que prepara él de manera íntegra, y es que ni Pablo Motos conoce el contenido de la misma, como ha confesado el colaborador. "Motos delega porque confía y le sorprende", asegura Del Val. En la sección, el colaborador hace humor sobre cosas cotidianas, como por ejemplo los fans de las películas de miedo, aquellos que adoran el queso o las llamadas en las que descuelgan y a los segundos te cuelgan.

Del Val reconoce que con la sección semanal "siempre hay alguien que se ofende" aunque apunta que "lo interesante es que la gente entienda que esto es humor, no se puede bromear con todo y tengo mis límites, pero lo que puede hacer la gente es ofenderse por cualquier cosa".

Si antes llevabas una Power Balance y ahora inviertes en criptomonedas, Juan del Val tiene un mensaje para ti #AlaskaEHpic.twitter.com/VBfB6muic8 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 3, 2022