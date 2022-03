Juan del Val coge las riendas de 'La Roca' para ayudar a Nuria Roca al verse interrumpida por las lágrimas

Este fin de semana, Nuria Roca volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'La Roca'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en los contagios por coronavirus a raíz de la variante ómicron y la situación política, dedicaron gran parte del espacio a la invasión de Rusia en Ucrania. Para ello, el programa realizó una conexión en directo con una mujer ucraniana que se encuentra viviendo esto en primera persona.

Natasha Ivzhenko ha tenido que huir de su casa con sus dos hijos pequeños para protegerles de los bombardeos. "Yo no quiero huir de mi ciudad y no quiero huir de mi país. Aquí tengo a mis padres, mi hermano, a mi marido... Tengo a muchos parientes y nos quedamos aquí, en Ucrania. Yo no quiero irme de mi patria ni despertarme mañana con un pasaporte ruso ", comenzaba diciendo sin poder retener las lágrimas.

Nuria Roca, visiblemente afectada, dio paso a uno de los colaboradores presentes en el plató. "Me gustaría mandarle mis ánimos. Estamos con vosotros", decía Viktor Savkiv, ucraniano residente en España. En ese momento, el joven no pudo aguantar la situación y se rompió entre lágrimas. Por este motivo, aunque estaba intentando sobrellevar la emoción, la presentadora no pudo continuar presentado por un momento, dado que tenía la voz entrecortada por las lágrimas.

Fue por esto por lo que Juan del Val tuvo que coger las riendas del programa para echar una mano a su mujer y continuar con el programa. "Lo que hablamos, ¿no? La emoción de Nuria es inevitable. Sentimos esa emoción viendo el miedo de Natasha y, a la misma vez, se van acumulando las noticias que lamentablemente tenemos que dar", decía de pronto el escritor. "José Manuel tiene una noticia en este sentido y es una decisión que acaba de tomar Putin", decía la palabra Del Val al tertuliano.









"Te vamos a agradecer muchísimo el testimonio"



"Me acaban de mandar una noticia que dice que Putin pone en alerta sus fuerzas de disuasión nuclear", decía José Manuel. "Además de las cifras de armas, hay algo fundamental que es la moral de combate, saber por lo que luchas. Los ucranianos saben por lo que luchan. Mientras que los soldados rusos la mayoría son niños de 18-20 años. No saben por lo que luchan", declaraba otro tertuliano.

"Independientemente del orgullo, de la motivación y el saber por lo que luchas, cuando estamos hablando de estas cifras, de la diferencia tan enorme que existe entre el ejército ruso y el ucraniano, me parece de una desigualdad que hará que esta guerra durará lo que Rusia quiera que dure. O esta es la sensación que yo tengo", apuntaba el escritor y también colaborador de 'El Hormiguero'.

Acto seguido, la conductora del espacio tomó aire y volvió a coger las riendas del programa para despedir ala invitada. "Vamos a desear que empiecen a sucederse las buenas noticias. Natasha, te vamos a agradecer muchísimo el testimonio", señalaba Roca, quien tuvo que volver a tomarse una pausa por culpa de las lágrimas, mientras apartaba la mirada de la cámara y daba paso a uno de sus compañeros con la mano. "Intentaremos volver contigo más adelante. Desearte mucha fuerza y darte las gracias de corazón", terminaba diciendo la presentadora.