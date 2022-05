José Mota revela su opinión sobre cómo está viendo a Juan Muñoz en 'Supervivientes': tras un mes de concurso

Durante dos décadas fueron un tándem indivisible que hicieron reír a millones españoles con 'Cruz y Raya'. Sin embargo, José Mota y Juan Muñoz se separaban en 2007, emprendiendo caminos separados y dejando a sus seguidores desolados. Desde entonces, su relación ha estado llena de altibajos y en más de una ocasión el ahora concursante de 'Supervivientes' ha criticado públicamente la falta de apoyo de su excompañero e íntimo amigo.

Desencuentros que ahora José Mota demuestra que están completamente olvidados al mostrar su apoyo incondicional a Juan durante su participación en el reality de Mediaset, en el que actualmente es el 'parásito' de Playa Paraíso al haber sido expulsado por la audiencia el pasado jueves.

"Me parece que está haciendo un papel importante y complicado porque aguantar ahí es difícil. Lo cometo con algunos amigos, y le felicito porque sé que es muy complicado" asegura, confesando que está "contento" porque le está viendo "súper bien".

"Para cualquiera de nosotros cambiar radicalmente el tipo de vida que llevas y meterte ahí con carencia de alimentos, no duermes cómodo, duermes en un saco y sobrellevarlo, me quito el sombrero y le felicito a todos. Juan está haciendo, de verdad, un gran trabajo" añade orgulloso porque la audiencia haya decidido finalmente que su excompañero se quede, por lo menos una semana más, en Honduras: "Está haciendo un buen trabajo, está haciendo una buena labor y el público al final es receptivo, emocionalmente lo recibe y me alegro mucho por él, mucho".

Tras semanas de negociaciones, Muñoz aceptó la oferta de la productora y se atrevió a luchar por su supervivencia durante los próximos meses. No obstante, el cómico se resistió y, finalmente, quiso unirse al casting, pero con una serie de condiciones. Tal y como afirmó 'Semana' antes del comienzo del reality, el cómico está en Honduras al haber sido aceptadas sus exigencias por parte de la productora.

Juan Muñoz ha sido uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión en la década de los noventa y en los primeros años de los dos mil gracias al éxito que cosechó junto a José Mota con 'Cruz y Raya', el dúo cómico que ha protagonizado muchas horas de televisión en TVEy que ha recibido multitud de reconocimientos gracias a su particular forma de hacer humor.

Pero, el devenir de la vida, hizo que ambos cómicos se separasen, y nunca más se volvieron a reunir encima de unas tablas o encima de los escenarios. Ahora, su presencia en Honduras ha devuelto a Juan Muñoz a la primera línea televisiva, algo de lo que se alegra su excompañero José Mota a tenor de las declaraciones que ha realizado respecto a la participación del humorista en el reality de Telecinco.