José Coronado se lleva una inesperada sorpresa tras recibir la vacuna de AstraZeneca: "¿En serio?"

El actor español, José Coronado, ha sido uno de los ciudadanos que en las últimas horas ha recibido la vacuna de AstraZeneca en la Comunidad de Madrid, más concretamente en el Estadio Wanda Metropolitano, convertido desde hace unas semanas en punto masivo de vacunación.

En las últimas jornadas se ha producido un importante debate respecto a la vacuna de AstraZeneca, después de que el último informe de la EMA apuntase de que existía una vinculación entre la inoculación de la vacuna y los diferentes trombos que se han producido en todo el mundo. En este sentido, el Ministerio de Sanidad, con la ministra Carolina Darias a la cabeza, decidió en la noche del pasado miércoles limitar la vacunación con AstraZeneca al tramo de edad comprendido entre 60 y 65 años, para horas después permitir la vacunación con este suero a la franja entre 66 y 69 años.

Las informaciones sobre AstraZeneca

Tras este anuncio, ha surgido un duda muy importantes, ¿qué va a pasar con las personas menores de 60 años que ya se ha vacunado con AstraZeneca? Por ahora el Gobierno no se ha pronunciado, pero existen diversas posibilidades: no ponerles la segunda dosis, vacunarles con AstraZeneca o poner el suero de otra farmacéutica. Esta última opción no está muy bien contemplada por parte de los expertos. Por ejemplo, la viróloga del CIS, Margarita del Val, señaló en una entrevista a TVE que esa opción no conllevaría una situación de "riesgo cero".

Todo el debate que se ha generado respecto a la vacuna de AstraZeneca ha provocado que muchas personas que estaban convocadas para recibir la vacuna anulasen su cita, pero otras muchas han decidido seguir acudiendo a sus puntos de vacunación, en un momento clave para conseguir una velocidad de crucero óptima que permita alcanzar los objetivos de inmunización.

La sorpresa de José Coronado

Este ha sido el caso del actor José Coronado, que después de ponerse la vacuna de AstraZeneca ha atendido a los medios de comunicación para contar cómo ha sido su experiencia. Uno de ellos ha sido RTVE: "Si me tengo que fiar de las últimas informaciones te diré que tengo menos miedo porque es la AstraZeneca la que está demostrado que menos efectos secundarios, cualquier otra produce más efectos secundarios. Y luego, todas las vacunas producen efectos secundarios. ¿Qué Queremos? Un efecto secundario y seguir vivos o irnos para el otro barrio. Está claro que debemos ponérnosla".

En este punto de la entrevista, la periodista de RTVE le ha preguntado sobre la decisión de muchos ciudadanos de cancelar su cita este viernes para ponerse la vacuna, unas cancelaciones que según ha explicado la propia periodista han sido de alrededor de la mitad en el Wanda Metropolitano. Esta información ha pillado por sorpresa a Coronado, que no ha ocultado su cara de asombro: "¿En serio? Por supuesto que animo, pero sois vosotros - los medios de comunicación- los que tenéis que animar y que la gente deje de andar con rumores y que nos fiemos de nuestra Sanidad que es de las mejores del mundo. Se está haciendo cómo se puede, hay improvisaciones, pero es lo lógico. Por supuesto que tenemos que vacunarnos todos".

