Hosteleros piden "concienciación y responsabilidad" en establecimientos y ampliar ERTE hasta final de año

Hostelería de España ha hecho este lunes un llamamiento para que sociedad y sector se centren en la "concienciación y responsabilidad" más allá de factores igualmente necesarios como el límite del aforo o el distanciamiento físico, a la par que ha pedido que se flexibilicen los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta finales de este año.

Así lo ha expresado el secretario general de la confederación, Emilio Gallego, en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, donde ha resaltado que la crisis sanitaria del Covid-19 está teniendo una "repercusión devastadora" en la hostería y el turismo. Pese a ello, ha señalado que se tratan de industrias "capaces de reinventarse" por lo que ha animado a las empresas a "empezar a andar en esta vuelta a la normalidad tras el impacto del cierre" por las medidas restrictivas del estado de alarma.

Respecto a la reapertura, Gallego ha resaltado la importancia de las medidas higiénico sanitarias apuntando que la distancia social es necesaria "siempre que no se disponga de guantes o mascarillas". En este sentido, ha señalado que existe menor riesgo en grupos de miembros que estén conviviendo en una misma unidad familiar.

Por ello, desde Hostelería de España han resaltado que "no es tan importante el aforo o la distancia, sino la conciencia y la responsabilidad". Igualmente, la organización ha pedido que se "quite el miedo a la barra" ya que, en su opinión, estando el personal con EPI no tiene que haber diferenciación con las medidas tomadas para el transporte público.

Al hilo, ha apuntado que "ninguna" de las situaciones recogidas en las fases de la desescalada es "ideal" por lo que el secretario general de la confederación ha reclamado que se flexibilicen los ERTE para que cubran "toda la etapa de irregularidad". Así, ha solicitado que la duración de los mismos se amplíen hasta diciembre para que el sector pueda tomar decisiones a corto y largo plazo.