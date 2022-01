José Bono desvela en laSexta el gesto que tuvo Urdangarín con él cuando se conocieron: "No me gustó"

Este sábado, José Yélamo volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de ‘La Sexta Noche’. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, el presentador dio paso a los invitados de la noche. En un primer lugar, Yélamos recibió a Samantha Hudson y, poco después, recibió en el plató a José Bono.

Acompañado por Verónica Sanz, el conductor del espacio de laSexta recibió al político para entrevistarle y analizar los temas de actualidad. Entre ellos, destacó la polémica protagonizada por Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Estos últimos días, Iñaki Urdangarin ha acaparado la atención de todos los medios de comunicación. Esto se debe a que Urdangarin fue pillado con otra mujer, concretamente Ainhoa Armentia. Esta noticia ha causado un gran revuelo al provocar la interrupción del matrimonio formado por la Infanta Cristina y Urdangarin.

“Usted ha tenido una relación muy cercana con el Rey don Juan Carlos y hemos visto que hay un gran número de imágenes con los Reyes e, incluso, en la boda de las infantas”, le recordaba Sanz al entrevistado, mientras mostraba en pantalla una imagen de Bono junto al Rey en la boda de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín.

“Imagino que se habrá acordado de ese día a raíz de lo sucedido el miércoles de la semana pasada, cuando conocimos la ruptura del matrimonio”, comentaba la presentadora, lo que el político corroboró. “Sí. Además, recuerdo que en la boda de Urdangarín y de Cristina, que fue en Barcelona, se hizo en la cena del día anterior un castillo de fuegos artificiales porque era festivo allí, el Día de la Merced”, recordaba el entrevistado.









"No lo critico, pero aquello no me gustó"



“Y, cuando bajábamos, Urdangarín dijo: ‘Hombre, está también Bono’. Como sorprendido. Yo era presidente de Castilla y La Mancha”, contaba entonces Bono, confesando lo descolocado que se quedó en aquel momento. “No lo dijo mal, no lo critico”, quiso aclarar tras reconocer que “no le gustó”: “No lo critico, pero aquello no me gustó. Y le dije yo: ‘Sí, es que mañana hay una boda y a mí me ha invitado el padre de la novia’”, revelaba, echando la vista atrás entre risas. “Se quedó un poco sorprendido”, aseguraba Bono.

Ante esto, la presentadora quiso saber si en algún momento Bono sospechó de lo que haría el novio tras aquella boda. “No, yo, por lo menos, no tenia no la más mínima noticia de que se iba a meter en negocios que acabarían llevándole a la cárcel, claro”, aseguraba el entrevistado en ‘La Sexta Noche’.

Por otro lado, Bono dio su opinión sobre las últimas declaraciones de Alberto Garzón sobre las macrogranjas, a las que ha calificado como un "modelo perverso". Ante esto, el exministro quiso dar un consejo "de amigo" al ministro de Consumo: "Si considera que es tan perversa la carne que sale de una macrogranja, que se vaya al BOE, el periódico de los ministros, y que las prohíba".

A raíz de esto, el entrevistado reconoció que los ministros "hablan en el BOE" cuando quieren tratar asuntos de "gravedad y perversidad" como critica Garzón sobre las macrogranjas.