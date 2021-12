Jorge Javier Vázquez sale en defensa del Gobierno de Sánchez tras un crítica de Lydia Lozano: "Nada de eso"

La periodista y colaboradora de 'Sálvame', Lydia Lozano, ha conectado este lunes desde la isla de La Palma para mostrar sus sensaciones respecto a cómo se ha encontrado la isla, que hace unos días vio como el volcán de Cumbre Vieja dejaba de emitir lava después de tres meses de intensa actividad.

En este sentido, la periodista ha protagonizado un tenso cruce de declaraciones con el presentador del programa de Telecinco, después de que esta criticase una situación que están viviendo los vecinos de la isla y que afecta de lleno al Gobierno de Pedro Sánchez.

Visiblemente emocionada, Lydia Lozano iba narrando con mucho sentimiento todo lo que había sentido al llegar a la isla. Jorge Javier Vázquez le preguntaba sobre cómo había sido la vuelta a la isla, y la periodista contestaba que había sido de "altos y bajos". "Está más despejada, no hay tanta ceniza, la gente está más por la calle. Pero cuando hablas con ellos te vienes abajo".

Tras esta afirmación, Lydia ha agradecido a 'Sálvame' la cobertura que hado a la situación en La Palma: "Una vez más ‘Sálvame’ da visibilidad a la tragedia que está viviendo La Palma. Me siento muy orgullosa de todos los palmeros, es impresionante hablar con ellos. Tienen un nudo en el pecho y te lo cuentan todo con una sonrisa, es admirable".

La colaboradora de 'Sálvame' se muestra impactada con la situación de la isla tras la erupción del volcán https://t.co/aQ8e7uDQH1 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 20, 2021

Además, Lozano ha explicado que entre los palmeros existe una cierta sensación de expectación sobre qué va a pasar en los próximos días: En La Palma están expectantes. Tiene que pasar hasta el día 25 por lo menos, desde que se durmió el volcán, para saber qué pasa. La de gente que va a pasar la Nochebuena metida en casas pequeñísimas. No tienen casas. Las tiendas están abiertas para que la gente se anime, sin embargo, claro, es que no tienen dinero para comprar un regalo".

El mensaje de Lydia Lozano sobre las ayudas del Gobierno a La Palma

Pero también, Lydia Lozano ha mandado un mensaje respecto al retraso que está presentando la llegada de las ayudas, algo que no ha sentado demasiado bien a Jorge Javier Vázquez: "Las ayudas no están llegando y te cuentan cada cosa que se te parte el alma. Yo por supuesto que no lo voy a politizar, pero hay gente que se ha quedado sin casa y le siguen cobrando autónomos. Pues lo denuncio. Públicamente. Hay gente que me ha contado que, gracias a su seguro, han podido comprar algo para vivir. Todo lo han perdido. Que se agilice todo. Se tiene que agilizar todo".









Ante este planteamiento, Jorge Javier Vázquez no ha dudado en mostrarse crítico con esta postura: Parezco el portavoz del Gobierno, sin ser nada de eso. Decir de una manera categórica que las ayudas no están llegando. Supongo que las ayudas estarán llegando según su curso. En este caso todos querrán que haya más rapidez y más celeridad".

Después, en el plató se ha producido un debate sobre esta cuestión, asunto que ha sido zanjado por el propio Jorge Javier Vázquez con la siguiente frase: "Para la gente que lo ha perdido todo, cualquier minuto es tarde".